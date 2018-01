Predelava mleka sedaj pod eno streho

20.1.2018 | 16:30

Kukenbergerjevi: Toni s svojo ženo Nino ter sinom Davidom in hčerko Nežo, v ozadju pa njegova starša Tone in Tina.

Na kmetiji imajo v hlevu 22 krav in 15 plemenskih telic, na leto pa pridelajo okoli 130 tisoč litrov mleka.

Franc Bogovič

Gorenje Ponikve - Na ekološki kmetiji Kukenberger so danes dopoldan slovesno odprli novo sirarno, ki so jo gradili po zgledu najboljših kmečkih sirarn. Delo v njej je prijetno in učinkovito, pravi Toni Kukenberger, ki je pred sedmimi leti od starega očeta prevzel vodenje okoli 20 hektarjev velike kmetije.

Po njegovih besedah je nova sirarna velika pridobitev. »Prinaša veliko več prostora, lažje delo, več skladiščnih kapacitet, ves proces naše predelave mleka je sedaj pod eno streho, kar pomeni manj logističnih problemov in s tem več predelanega mleka ter višja kakovost naših izdelkov,« je o zadnji naložbi na kmetiji dejal Toni, ki je leta 2016 postal inovativni mladi kmet.

Stara sirarna je bila za dve tretjini manjša od današnje, urejeno pa so jo imeli v prostorih hiše. »Obseg dela nas je vodil v odločitev, da se lotimo novogradnje, namenskega objekta za predelavo mleka. Na mestu, kjer je danes nova sirarna, je prej stal hlev, ki smo ga uporabljali za skladišče. Ker se s preurejanjem ni niti približno dalo ustrezno rešiti tehnoloških izzivov, smo se odločili za polno rušenje in novogradnjo,« dodaja Toni. Notranji prostori so pralni, tla ne drsijo, vse površine so pripravljene tako, da ne kondenzirajo. Zgrajena je iz devetih glavnih prostorov: mlekarne, garderobe, glavnega pridelovalnega prostora, zorilnice, hladilnice, pakirnice, prodajalne in dveh skladiščnih prostorov. Na kmetiji imajo v hlevu 22 krav in 15 plemenskih telic, na leto pa pridelajo okoli 130 tisoč litrov mleka.

Ponujajo veliko različnih artiklov: več vrst poltrdih sirov, sveži sir, sir za žar, različne vrste jogurtov, skuto in nekaj masla. »Imamo zelo razpršeno prodajo, velik del izdelkov gre v šole in vrtce v okolici, nekaj prodamo doma, pa tudi gostilnam z višjim nivojem ponudbe, v trgovinah v Trebnjem, Ljubljani in Novem mestu.

Odprtja nove sirarne so se udeležili tudi evropski poslanec Franc Bogovič, direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Cvetko Zupančič, podžupan Trebnjega Jože Korbar, direktor novomeškega kmetijsko gozdarskega zavoda Jože Simončič in drugi. Bogovič je dejal, da je eden ključnih izzivov Evropske unije, kako mlade pritegniti za delo na kmetiji. »Kar malo zastrašujoč je podatek, da je v Evropi samo 6 odstotkov mladih kmetov, ki so nosilci gospodarske dejavnosti na kmetiji in so mlajši od 35. Na drugi strani pa je kar 55 odstotkov starejših od 55 let, ki so nosilci kmetijskih površin.« Zato se evropska kmetijska politika preko različnih ukrepov zavzema za spodbujanje mladih kmetov.

Direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice je opozoril, da cene kmetijskih izdelkov ne določa država, temveč svetovni trg. »Z vstopom v Evropsko unijo so se odprle meje in dejansko hrana ni več dobrina oz. vrednota, temveč samo še artikel, na katerem nekateri masovno služijo, drugi pa izgubljajo,« poudarja Zupančič in dodaja, da je priložnost zagotovo v ekološko pridelani hrani, ki ima dodano vrednost in mnogi se tega čedalje bolj zavedajo.

Podžupan Trebnjega je v svojem govoru dejal, da Toni sodi med najboljše mlade kmete v Sloveniji. S svojim znanjem, poslovno žilico in inovativnim pristopom pa je lahko primer za vse ostale lokalne pridelovalce hrane.

Besedilo in fotografije: R. N.

