Odločila je ena sama žoga

20.1.2018 | 23:45

Novo mesto - Košarkarji Krke so nocoj doživeli svoj sedmi poraz v sezoni. Tokrat jih je po dramatični končnici ugnal novinec v prvi slovenski košarkarski ljubljanska Ilirija. Novomeščani so začeli s trojko Šiške in vodstvom s 3:0, kar je bilo njihovo največje vodstvo na srečanju.Gostje iz Ljubljane so nato vzeli stvari v svoje roke in ob medli igri gostiteljev odšli na odmor z devetimi točkami prednosti, ki so jo na začetku drugega polčasa še povišali ter v sedmi minuti tretje četrtine povedli s 60:43.

A s tem tekma še zdaleč ni bila končana, saj so v naslednjih napadih Maj Kovačevič, Dalibor Đapa in Domen Bratož znižali zaostanek Krke na deset točk, na začetku zadnje četrtine pa sta Kovačevič in Marko Jošilo s trojkama Krko spet pripeljala v vodstvo, ki pa je bilo žal njihovo zadnje na tekmi. Temu so namreč sledile tri minute brez zadetega koša, v dramatični končnici pa so imeli kanček več sreče gostje, ki jim je na koncu uspelo zmagati z enim košem razlike.

Trener Krke Simon Petrov je po tekmi dejal: "Očitno naporen januarski ritem tekem na dva do tri dni terja svoj davek. Ko so igralci preutrujeni, delajo nerazumljive napake tako v obrambi kot v napadu, potem pa se proti tako razigrani ekipi kot je Ilirija, težko vrneš iz tako velikega zaostanka. Mi smo vseeno imeli priložnost za zmago, a je nismo izkoristili."

Krka : Ilirija 76:78 (17:22, 33:42, 60:65)

Krka: Šiška 5 (2:2), Marinelli 10 (2:2), Bratož 4, Cinac 8 (2:4), Dimec 10 (2:2), Đapa 12 (2:2), Jošilo 9 (4:4), Kovačevič 14 (2:2), Fifolt 4 (4:4).

Ilirija: Rodič 3, Germ 3, Nikolić 5, Modrić 14 (2:2), Šiško 25 (4:5), Tončinić 8, Vončina 20 (9:9).

