Zagorel kompostnik in orodje

21.1.2018 | 07:45

Foto: arhiv DL

Sinoči ob 18.52 je na Ljubljanski cesti v Šmarju-Sap zagorel plastični kompostnik in potem še vrtno orodje. Požar so pogasili gasilci PGD Šmarje-Sap.

Ob 22.59 so na Plešivici pri Žalni na območju grosupeljske občine gorele saje v dimniku objekta. Posredovali so gasilci PGD Žalna, Luče in Grosuplje. Gasilci so prebili dimnik, ga očistili in pregledali s termovizijsko kamero.

Včeraj okoli pol dveh popoldne je zagorelo v kurilnici pomožnega gospodarskega poslopja v Balkovcih na območju občine Črnomelj. Gasilci PGD Vinica, Preloka, Učakovci-Vukovci, Bojanci in Zilje so pogasili požar na inštalaciji ob peči centralnega ogrevanja in toplotni črpalki, prezračili prostore ter pregledali celoten objekt. Vzrok požara bodo ugotavljale pristojne službe.

J. A.