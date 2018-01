Šentjernejska cona bo nastala z nepovratnimi sredstvi

Radko Luzar.

Šentjernej - Občina Šentjernej je bila uspešna na razpisu gospodarskega ministrstva za nepovratna sredstva za komunalno ureditev za širitev industrijske cone Šentjernej - sever.

To novico je župan Radko Luzar že sporočil šentjernejskim obrtnikom in podjetnikom ob nedavnem srečanju v Kulturnem centru Primoža Trubarja, ter se jim obenem zahvalil za dobro delo in razvoj. Uspešne poslovne zgodbe bistveno pripomorejo h gospodarskemu in ostalemu napredku občine, ki je po kakovosti bivanja na zavidljivem 35. mestu med slovenskimi občinami.

Podgorje v Šentjerneju

Župan Luzar, tudi sam uspešen podjetnik, je zadovoljen, da bo več kot uresničil zadani cilj ob začetku županskega mandata - sto novih delovnih mest. To številko so že do sedaj presegli, s širitvijo cone Sever, ki naj bi jo občina po uspešni prijavi na razpis gospodarskega ministrstva začela komunalno opremljati spomladi, pa bo ta številka okrog dvesto. V novi coni, veliki okrog 7,5 hektarov, se bodo širila nekatera domača podjetja, nekatera bodo prišla na novo. Podgorje, ki je paradni konj šentjernejskega gospodarstva in zaposluje največ delavcev, že gradi, ker se je priključil na obstoječo infrastrukturo.

»Ko v teh dneh dobimo odločbo gospodarskega ministrstva na mizo in pridobljena sredstva z rebalansom uredimo tudi v proračunu, se bo začelo. Polovico cone je že prodane investitorjem, deset odstotkov zemlje je tudi že prepisane na občino za potrebe infrastrukture,« je zadovoljen župan. Natančen znesek pridobljenega denarja zdaj še ni znan, a menda naj bi šlo za okrog 1,2 milijona evrov oz. 85 odstotkov upravičenih stroškov okrog 1,5 milijona evrov vredne naložbe.

Po podatkih statističnega urada in Ajpesa je v letu 2016 v občini delovalo skoraj 470 podjetij in nekaj več kot 160 samostojnih podjetnikov.

