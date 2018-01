Pred vrati dobrodelni koncert za Alino

21.1.2018 | 11:10

Alina z očkom Matejem in mamico Anito (Foto: J. A.)

Globoko - O sedemmesečni Alini Krajnčič iz Globokega v brežiški občini, ki je ob rojstvu utrpela hudo poškodbo možganov, smo v Dolenjskem listu že pisali. Tokrat dodajamo informacijo, da se v februarju obeta dobrodelni koncert zanjo.

Krajani Globokega, KS Globoko, društva in organizacije iz Globokega, Osnovna šola, gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter prijatelji so namreč stopili skupaj in pod okriljem Območnega združenja Rdečega križa Brežice, Krajevne organizacije RK Globoko, pristopili k organizaciji dobrodelnega koncerta z naslovom »DOBRODELNI KONCERT ZA ALINO – GLOBOKO«. Koncert bo čez tri tedne, v nedeljo, 11. februarja, ob 17. uri v telovadnici pri OŠ Globoko.

Na njem bodo sodelovali naslednji izvajalci: Slovenski citrarski kvartet, Brežiški flosarji, Nika Čižmek, Ansambel Florjan, Mariacji Fiesta en Jalisco, Tanita Lipar, Ansambel Jerneja Kolarja, Peter Dirnbek, Ansambel Klapovuhi, Brigita Šuler, Skupina Gadi, Rebeka Dremelj, Kvartet plus, Nuša Derenda in Ansambel Slovenski zvoki. Vsi nastopajoči so se odrekli honorarju.

"Izvedba dobrodelnega koncerta za zdravljenje deklice Aline Kranjčič iz Globokega, ima dva namena: prvi je zbiranje finančnih sredstev s prostovoljnimi prispevki neposredno na prireditvi; drugi pa je zbiranje donatorskih sredstev gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov, društev in posameznikov, katere lahko nakažejo na transakcijski račun Območnega združena Rdečega križa Brežice, Trg Jožeta Toporišiča 2, Brežice, odprtega pri NLB d.d., številka SI56 0237 3001 0819 504, sklic SI00 76015," je sporočil organizacijski odbor.

Zbrani denar bo v celoti namenjen Alininemu zdravljenju.

J. A.