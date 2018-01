24. kračevanje v Meniški vasi

21.1.2018 | 13:30

Licitator Anton Zupančič je spretno vodil kračevanje.

Sveto mašo je vodil generalni vikar novomeške škofije, prelat Božidar Metelko, ob njem sta somaševala domači, topliški župnik Dušan Kožuh in upokojeni duhovnik Jože Ovniček.

Meniška vas - Za god sv. Antona, ta je sicer godoval v torek, 17. januarja, so tudi letos po številnih krajih obudili staro šego licitacije blagoslovljenih prekajenih mesnin, ki je nastala v 17. stoletju iz zaobljube v času kuge. Tudi v Meniški vasi so pri cerkvi svetega Antona Puščavnika dopoldne pripravili že 24. tradicionalno kračevanje.

Praznovanje godu sv. Antona Puščavnika so začeli s sveto mašo, ki jo je vodil generalni vikar novomeške škofije, prelat Božidar Metelko, ob njem sta somaševala domači, topliški župnik Dušan Kožuh in upokojeni duhovnik Jože Ovniček, s pesmijo pa jo je kot ponavadi obogatil mešani pevski zbor KUD Dolenjske Toplice.

Po maši je sledila dražba blagoslovljenih prekajenih suhomesnatih dobrot, ki so jih prinesli posamezniki. V lepem vremenu se je zbralo kar precej ljudi, od katerih je prekaljeni licitator Anton Zupančič iztržil lepo vsoto denarja. Namenili ga bodo tamkajšnji cerkvi.

»Denar gre izključno za obnovo cerkve. Odplačati moramo še kip, ki smo ga postavili lani. Potrebno bi bilo zamenjati tudi dotrajane stopnice in podest do zvonov. Drugače je cerkev precej urejena, tudi zaradi vseh teh darov,« je dejal topliški župnik. Vaščani so, kot je v navadi, poskrbeli za topel napitek in sladke domače dobrote.

Anton Puščavnik je krščanski menih, ki je živel v 2. in 3. stoletju po Kristusu in je zaščitnik živine, zlasti prašičev. Zaradi tega je med ljudmi poznan kot sveti Anton s prašičkom. Ker na njegov god ali v nedeljo po njem v cerkve prinašajo klobase in svinjske krače, ga imenujejo tudi Anton kračar.

»Bil je prvi, ki se je odločil za odmaknjen način življenja. Hkrati pa je zelo privabljal ljudi k sebi. K njemu so prihajali ljudje, ki so bili na visokih položajih,« je o Antonu Puščavniku rekel topliški župnik.

Besedilo in fotografije: R. N.

