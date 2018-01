Gasilci na dvorišču ujeli laboda in ga spustili h Krki

21.1.2018 | 18:05

Foto: T.J.G., arhiv DL

Danes ob 9.50 so imeli gasilci PGD Stopiče v Velikem Orehku na območju občine Novo mesto nenavadno intervencijo, saj so na dvorišču stanovanjske hiše ujeli nepoškodovanega laboda in ga spustili k reki Krki.

Ob 10.51 je v ulici na Lazah v Metliki gorel ekološki zabojnik za odpadke. Ogenj so pogasili gasilci PGD Metlika.

Ob 15.53 je helikopter Slovenske vojske v spremstvu ekipe Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana s helikopterjem prepeljal inkubator z otrokom iz Splošne bolnišnice Novo mesto v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

J. A.