Gorelo v dimniku in zabojniku

22.1.2018 | 07:00

Sinoči ob 19.33 uri so v vasi Breže, občina Ribnica, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Ribnica in Jurjevica, ki so nadzorovali gorenje in dimnik pregledali s termo kamero.

Ob 23.48 uri so gorele smeti v komunalnem zabojniku v naselju Brezje, občina Novo mesto. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTLOVRENC GOREC na izvodu 2. PROTI ŠOLI;

- od 8.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČATEŠKA GORA na izvodu 1. PREKO GOZDA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 9.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEDINŠČICA;

- od 8.00 do 9.00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URŠNA SELA1.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 9.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JAVOROVICA;

- od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE;

- od 8.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH.

Nnadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 12.00 do 14.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRMAČINA;

- od 8.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BABNA GORA PRI DRAŠIČIH;

- od 10.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAKOVEC.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 zaradi del prekinjena in motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELSAD ČRNOMELJ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.