Akcija Pomagaj prvi: pomembno je imeti znanje in pravočasno ukrepanje

22.1.2018 | 10:10

Foto: Območno združenje RK Metlika

Metlika - V Metliki so od lanskega decembra bogatejši za 11 avtomatskih eksternih defibrilatorjev, toda kot poudarjajo v Območnem združenju Rdečega križa Metlika, oprema doseže cilj takrat, ko imamo usposobljene posameznike ali ekipe, ki znajo in zmorejo to tudi uporabljati. Zato je pomembno izobraževanje in usposabljanje. Pravočasni temeljni postopki oživljanja in uporaba defibrilatorja (AED) so najpomembnejši za eventualno preživetje v primeru srčnega zastoja.

Ob tej priložnosti so Zdravstveni dom Metlika, Štab Civilne zaščite Občine Metlika, Območni odbor Rdečega križa Metlika, Gasilska zveza Metlika ter Občina Metlika podpisali dogovor o skupnem sodelovanju pri predstavitvi uporabe avtomatskega eksternega defibrilatorja, temeljih postopkov oživljanja ter spodbujanju prostovoljcev za pristop k projekta »prvi posredovalec«.

V sklopu omenjenega podpisa začenjajo novo preventivno - zdravstveno akcijo POMAGAJ PRVI, katera zajema prikaz temeljnih postopkov oživljanja in uporabo defibrilatorja.

Akcijo bo potekala po vseh krajevnih skupnostih v občini Metlika. Izvajali jo bodo člani ekip prve pomoči Rdečega križa občine Metlika. Prvi sklop izvedbe akcije bo v zimsko- spomladanskem delu, drugi pa v jesensko - zimskem delu leta 2018.

Prvi del terminov akcije Pomagaj prvi - po vseh krajih ob 18. uri: ponedeljek, 22.1. (prostori OŠ Suhor), torek, 23.1. (v prostorih gasilskega doma Lokvica), sreda, 24.1. (v prostorih gasilskega doma Grabrovec), četrtek, 25.1. (v prostorih gasilskega doma Radovica), v ponedeljek, 29.1. (v prostorihgasilskega doma Slamna vas), v torek, 30.1. (v prostorih gasilskega doma Drašiči.

S. G.