Ob jubileju glasbo prepletli s filmom

22.1.2018 | 11:15

Ko je komenski orkester igral glasbo iz Harryja Potterja, se je dirigent Matija Tavčar (na sliki) oblekel v čarovniško ogrinjalo, očala pa je obdržal kar svoja. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Novomeška mestna godba letos praznuje 190-letnico delovanja. Za uvod v jubilejno leto so v goste povabili prijateljski pihalni orkester Komen in skupaj z njim Novomeščanom pripravili večer filmske glasbe, kakršnega so novomeški godbeniki, ki so tokrat igrali v prvem delu koncerta, pripravili že pred dvema letoma.

190-letnico delovanja bo Mestna godba Novo mesto slavnostno proslavila 1. junija s slavnostnim koncertom in naslednji dan z mednarodnim srečanjem godb v Novem mestu, že maja pa bodo v Dolenjskem muzeju pripravili priložnostno razstavo o razvoju novomeške godbe od njenih začetkov pa do danes.

I. V.