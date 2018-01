Film Družina polni sklad za Rajkove, po novem tudi SMS donacije

22.1.2018 | 13:30

Pogovor z Rokom Bičkom, režiserjem filma Družina, v Cineplexxu Novo mesto (Foto: I.V.)

Po projekciji filma v Novem mestu (Foto: OZRK Novo mesto)

Novo mesto - Film Družina ni le spodbudil humanitarne akcije Pomagajmo družini Rajk, ampak jo vseskozi tudi podpira. Kot so sporočili z OZRK Novo mesto, so v petek, ko so film predvajali v novomeškem Cineplexxu in zatem pripravili še pogovor z režiserjem Rokom Bičkom, zbrali novih 252 evrov. Dan zatem so akcijo zbiranja prostovoljnih prispevkov nadaljevali v Celju, v Mestnem kinu Metropol. Obiskovalci so akciji namenili 240,03 evra. V ljubljanskem Kinodvoru pa je tega dne potekala dobrodelna projekcija filma, ki je sklad za Rajkove obogatila z 940, 27 evra. Zaslužku so se odpovedali Kinodvor, distributer Demiurg in producent Cvinger film.

Povezali so se tudi z območnimi združenji RK po Sloveniji, tako so v času predvajanja filma zbirali prostovoljne prispevke v Radovljici (184,11 evra), Slovenj Gradcu, Izoli, Krškem in Sežani. Nekatera druga območna združenja pa so akcijo podprla z denarnim prispevkom.

POMAGAJMO DRUŽINI RAJK - Sredstva za obnovo hiše lahko nakažete tudi na TRR: SI56 0297 0025 9477 202, sklic: 00-903056, pripis: POMAGAJMO DRUŽINI RAJK; naslov: OZRK Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 54 a, 8000 Novo mesto

Kot so sporočili z OZRK Novo mesto, je v skladu za obnovo Rajkove hiše že skoraj 24.000 evrov. Po noveh pa je možno donirati tudi preko SMS sporočil, in sicer pri vseh mobilnih operaterjih na številki 1919. S pripisom RAJK prispevate 1 evro, RAJK5 pa 5 evrov.

S. G.