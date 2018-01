Tudi požarna inšpekcija v vrtcu ugotovila več nepravilnosti

22.1.2018 | 14:25

Prihodnost vrtca na Majerju je negotova, starši pa so z obiskom požarne inšpekcije dobili novo potrditev, da je varnost pod velikim vprašajem. (Foto: S.G., arhiv DL)

Črnomelj - V vrtcu na Majerju, v katerem dnevno biva 31 otrok v starosti 1-2 let v treh oddelkih, so poleg nepravilnosti, ki jih je odkril inšpektorat za šolstvo in šport, zdaj v javnost prišle nove nepravilnosti, ki jih je ugotovila še požarna inšpekcija.

Inšpekcija predlagala izbris vrtca, odločbe z Ministrstva še ni

Decembrski obisk inšpektorja z Inšpektorata RS za šolstvo in šport je med drugim potrdil domneve razburjenih staršev, da vrtec na Majerju ni primeren za obratovanje, saj mu je 1. decembra 2017 poteklo 20-letno začasno dovoljenje za obratovanje. “Inšpektorat RS za šolstvo in šport je dne 12. 12. 2017 skladno s 7. točko 14.b. člena Zakona o šolski inšpekciji, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport predlagal izbris Vrtca Otona Zupančiča Črnomelj, enota Majer iz razvida izvajalcev javno veljavnih programov,” se glasi eden od sklepov. A vrtec na Majerju je še vedno odprt, nekaj nepravilnosti so v vrtcu že odpravili, nekaj jih še bodo, zagotavljajo v vodstvu vrtca.

Županja občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanović, ki se je prejšnji teden udeležila tako sveta staršev kot seje sveta zavoda Vrtca Črnomelj, še vedno trdi, da vrtec dosega minimalne standarde in da je pomembno izpostaviti, da so doslej vsi otroci dobili možnost obiskovati vrtec. Ker pa bo treba poleg treh oddelkov otrok na Majerju poskrbeti še za pet oddelkov otrok, ki obiskujejo vrtec v Loki, saj se bo tam en del rušil, so zdaj postavljeni pred zahtevno nalogo. Kam z več kot 100 otroki? A tudi to še ni vse, kajti na vpis v vrtec čaka še več kot dvajset malčkov, a se za zdaj ne ve, ali bodo kak nov oddelek sploh lahko odprli. Odločbe z Ministrstva, ki bo občinski oblasti in staršem otrok v vrtcu na Majerju dala odgovor, ali se mora vrtec zapreti, namreč še ni.

Nove nepravilnosti odkrila še požarna inšpekcija

17. januarja pa je bil v vrtcu Črnomelj - enoti Majer izveden inšpekcijski nadzor s področja varstva pred požarom. Zavezancu so bili naloženi naslednji ukrepi (objavljeni so tudi na spletni strani občine Črnomelj):

1. Določiti vsaj še eno osebo odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije ter izvesti usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije v skladu z določilom prvega odstavka 4. člena Pravilnika o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07, št. 34/11, št. 101/11).

2. Pridobiti oceno požarne ogroženosti in jo priložiti k Požarnemu redu kot to določa 2. točka prvega odstavka 28. člena Zakona o varstvu pred požarom in 1. člen Pravilnika o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti (Uradni list RS, št. 70/96 in 5/97).

3. Zavezanec mora namestiti gasilne aparate v skladu s 4. odstavkom 35. člena ZVPoz ter 11. členom Pravilnika o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Uradni list RS, št. 67/05).

4. Zavezanec mora z evakuacijske poti odstraniti obešalnike z oblačili, obutev otrok, klopce ter stolčke. Peti odstavek 35. člena ZVPoz določa, da morajo biti evakuacijske poti proste in prehodne.

Dodajmo,da je poslanec SDS Tomaž Lisec, na Vlado RS pred tednom dni naslovil tudi poslansko vprašanje v zvezi z vrtcem Majer, a odgovora oziroma pojasnil še ni.

Podrobneje o tem, kaj občina namerava storiti, kako komentirajo ugotovitve požarne inšpekcije, ali so že našli nadomestne prostore za otroke iz vrtca ter tudi o tem, ali res zamujajo plače zaposlenih v vrtcu Črnomelj, pa v četrtkovi tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Sabina Gosenca

novejši najprej Komentarji (3) 4h nazaj –1 (0) (1) (0)(1) Oceni Razočarani Najbolj žalostno je to da je županja skoraj pred koncem drugega mandatata kako uspešna in sposobna pa je pa si ocente sami ,mene je nategnila nikoli je ne volim već niti krav ji nebi zaupal v čuvanje.Nevem pa kaj delata podzupana da je vrtec v kontejnerju. 3h nazaj –1 (0) (1) (0)(1) Oceni Mojc In vi to sele zdaj pogruntate.. v tem se cigani ne bi hotlu bit.briga zupanjo saj njena zlahta ni v kontejnerju. Ona in njjeni zvesti sluge si prav bedaka delajo iz vas.vi pa jo se volite. Sramota ,vrne naj vam denar za placilo tega bunkerja. 2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni cedevitas nov vrtec bo v naslednjem mandatu...vse se pripravlja, zemljišče, projekt, finance....v zadovoljstvo občanov in naših malčkov... Preglej samo prijavljene komentatorje