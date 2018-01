Večer za dolgo življenje

22.1.2018 | 16:00

Repa na sto načinov je spodbudila zanimanje (Foto: j. L.)

Članice aktiva žena so predstavile čez trideset različnih toplih in hladnih jedi. (Foto: J. L.)

Večer so oblikovali tudi šolarji. (Foto: J. L.)

Boštanj - Turistično društvo Boštanj ob Savi je v sodelovanju s člani društva Ajda Posavje, Aktivom žena Boštanj in Osnovno šolo Boštanj ter drugimi organizacijami in posamezniki iz krajevne skupnosti in bližnje okolice, 20. januarja v dvorani TVD Partizan Boštanj pripravilo tradicionalni, že peti Mešjakov večer.

Kulturni del prireditve so pripravili Ljudski pevci iz Boštanja s harmonikarjem in učenci Osnovne šole Boštanj pod vodstvom mentoric, ki so izvedli pevski, harmonikarski, prozni, poetični in likovni prikaz, povezan s pridelki.

Na prireditvi, ki so jo pod naslovom Repa, korenje, dolgo življenje posvetili korenovkam, so med drugim predstavili biodinamično gnojenje in bio semena. Članice aktiva žena so predstavile več kot trideset različnih toplih in hladnih jedi in aranžmajev iz korenovk, obiskovalci so dobrote lahko tudi poskusili. Večer so popestrili tudi s tekmovanjem za najdaljši repin olupek in prikazom ribanja in priprave repe za kisanje.

Tudi letos so na prireditvi podelili priznanja za najboljše ocenjene jabolčnike, sadna vina in sadne sokove.

»V ocenjevanje je prispelo osemnajst vzorcev od katerih sta bila le dva neustrezna, dva pa delno neustrezna. Strokovna komisija pod vodstvom dr. Tatjane Košmer z biotehnične fakultete Ljubljana je najbolje ocenila z oceno 17,63 jabolčnik, ki ga je pridelal Matej Špec iz Orešja nad Sevnico, najbolje ocenjen bistri sok z 18,43 točke ima Jože Ratajc iz Rovišča in najbolje ocenjen sok hrušk moštnic z oceno 18,6 Branimir Obolnar s Svibnega.

Priznanja sta podelila Boris Orešek, domači priznan sadjar in vodja sekcije za sadjarstvo pri KGZ Slovenije, ki je med drugim dejal: 'Jabolčnik je bil nekdaj zdravo, kmečko pogonsko gorivo, kot je danes nafta' ter predsednik Turističnega društva Boštanj Aleš Germovšek. Prireditev je uspešno vodil Ciril Dolinšek- Cili,« je še sporočil Janez Levstik

M. L.

