Več nesreč zaradi vožnje pod vplivom alkohola in drog; zasegli motor, ki je bil ukraden v Veliki Britaniji

22.1.2018 | 17:00

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

Trebanjski policisti so bili v petek okoli 11. ure obveščeni o prometni nesreči v Trebnjem. Ugotovili so, da je nesrečo povzročil 30-letni voznik, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil, ki ga je vozil prav tako 30-letni voznik. Opravljanje preizkusa alkoholiziranosti in strokovni pregled je povzročitelj odklonil, hitri test pa je potrdil, da je vozil pod vplivom prepovedanih drog. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Med kontrolo prometa na cesti Novo mesto - Mirna Peč so policisti v soboto popoldne ustavljali voznika osebnega avtomobila Renault twingo. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo, vijugal po vozišču in zaradi nepravilnega prehitevanja ogrožal ostale udeležence v prometu. Zapeljal je v gozd, kjer je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, trčil v brežino in se prevrnil. Mladoletnemu kršitelju, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so lažje poškodbe oskrbeli v novomeški bolnišnici. Hitri test za ugotavljanje vožnje pod vplivom prepovedanih drog je potrdil, da je vozil pod vplivom prepovedanih drog. Policisti so še ugotovili, da je vozil neregistriran avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Renault twingo so zasegli in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Sevniški policisti so bili v soboto zvečer obveščeni, da naj bi voznik osebnega avtomobila BMW X3 v Sevnici trčil v ograjo ob prodajalni in odpeljal s kraja. Na podlagi opisa vozila so voznika izsledili. 63-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,50 miligrama alkohola. Ugotovili so, da je voznik na Savski cesti zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku izgubil oblast nad vozilom, trčil v ograjo in jo prebil in kasneje trčil še v drevo. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev izdali plačilni nalog v višini 1700 evrov. Vozniku motornega vozila se za omenjene kršitve izreče tudi 19 kazenskih točk.

O prometni nesreči v Dolenjem Kronovem so bili včeraj obveščeni šentjernejski policisti. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 40-letni voznik osebnega avtomobila, ki je v križišču izsilil prednost in trčil v avtomobil, ki ga je vozila 19-letna voznica. V nesreči se je lažje poškodovala potnica v vozilu 19-letne voznice. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,44 miligrama alkohola.

Policisti Postaje prometne policije Novo mesto so v soboto zvečer v Logu na območju Sevnice ustavili voznika osebnega avtomobila, ki sprva ni upošteval znakov, s katerimi so ga ustavljali. Med postopkom so ugotovili, da je kršitelj vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,52 miligrama alkohola.

Med kontrolo prometa v Žabjeku pri Podbočju so krški policisti v petek dopoldne ustavili 54-letnega voznika osebnega avtomobila. Ugotovili so, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,69 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Policisti Policijske postaje Novo mesto so v petek popoldne v Brezju zasegli avtomobil 22-letnemu vozniku, ki je vozil pod vplivom alkohola in nima veljavnega vozniškega dovoljenja.

Zaželel si je meso, nekdo drug pa nakit

V kraju Ženje na območju Krškega je 19. 1. nekdo vstopil v odklenjen gospodarski objekt in iz zamrzovalne skrinje odtujil okoli 60 kg mesa. V kraju Brezina na območju Brežic pa je med vikendom nekdo skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil zlat nakit.

Nedovoljeni prehodi državne meje

Policisti Policijske postaje Metlika sov petek popoldne v Rosalnicah izsledili in prijeli pet državljanov Alžirije, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. V poznih popoldanskih urah so prijeli še pet tujcev, ki so preko železniškega mostu prestopili državno mejo. Med postopkom so ugotovili, da gre za tri državljane Maroka, državljana Libije in državljana Alžirije.

Zasegli ukradeno motorno kolo

Na mejni prehod Rigonce je v soboto na izstop iz Slovenije pripeljal voznik osebnega avtomobila iz Hrvaške. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled motornega kolesa, ki ga je voznik prevažal na prikolici avtomobila. Med preverjanjem v schengenskem informacijskem sistemu so ugotovili, da je bilo motorno kolo v septembru ukradeno v Veliki Britaniji. Yamaho YZF 450 so zasegli in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

S. G.