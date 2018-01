FOTO: Ogenj uničil ostrešje in avto

22.1.2018 | 18:15

Požar je izbruhnil v neposredni bližini hiše. (Foto: PGD Veliki Gaber)

Avto je bil popolnoma uničen. (Foto: PGD Trebnje)

Veliki Gaber - V noči na soboto je v Velikem Gabru zagorel avtomobil in gospodarski objekt, kjer je bil parkiran, o čemer smo že poročali. Danes so o dogodku poslali poročilo tudi s PU Novo mesto.

"V požaru je zgorelo ostrešje gospodarskega objekta, osebni avtomobil in orodje. Po oceni oškodovanca je škode za okoli 20.000 evrov. Po prvih ugotovitvah policistov je do požara najverjetneje prišlo zaradi tehnične napake na vozilu. Po zaključeni preiskavi bodo policisti z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo," je sporočila Alenka Drenik.

Intervencijo je vodil poveljnik PGD Veliki Gaber Peter Nose, ki je za Dolenjski list povedal, da je bil požar ob prihodu gasilcev že polno razvit. "Začeli smo z obrambo hiše, ki se skorajda dotika drvarnice, kjer je gorelo," je rekel in dodal, da so zelo hitro na kraj prišla tudi sosednja gasilska društva in skupaj so v eni uri požar v večini pogasili. Sledilo je čiščenje požarišča - iz objekta so odnesli ožgana drva in ostale predmete, ki so jih uničili ognjeni zublji.

Na intervenciji je sodelovalo skoraj 50 gasilcev iz PGD Veliki Gaber, Sela pri Šumberku, Zagorica in Trebnje, od tega jih je bilo 15 iz domačega društva.

Janja Ambrožič, foto: PGD Veliki Gaber, PGD Trebnje

