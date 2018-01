Trije Stražani, migranti, umetniki in še kaj

23.1.2018 | 08:30

Robert Krese v pogovoru z Miho Blažičem, Borisom Petkovićem in Borutom Peterlinom (Foto: I. Vidmar)

Straža - Zbrati tri Stražane - režiserja Borisa Petkovića, glasbenika, publicista in aktivista Miho Blažiča in fotografa Boruta Peterlina je velik podvig. Pa ne zato, ker ne bi hoteli priti, ampak ker so bolj malo v Straži in jih je ves svet poln. Robertu Krenu je to uspelo v nedeljo v straškem kulturnem domu.

Zanje lahko brez strahu, da nam bo kdo oporekal, zapišemo, da so umetniki. Pa ne le to. So tudi na svoj način svetovljani, živeli so na različnih koncih sveta. Tem, o katerih bi se lahko pogovarjali, je vsekakor veliko preveč za en sam večer.

Poleg Straže pa je njihov skupni imenovalec predvsem umetnost. Miha Blažič N'toko je svojo glasbeno pot začel s skupino Moveknowledgement, kjer so se okrog žal že pokojnega Gorana Baloga zbrali enako misleči. "Takega benda tu ni bilo, take glasbe v naših krajih ni igral nihče, zato smo se uveljavili hitreje, kot smo si zaslužili," se začetkov skupine spominja N'toko. V njihovi glasbi so se poleg hip hopa znašli elementi jazza, regija, duba, drum and bassa in še česa. "Nastopi so se kar vrstili, dokler leta 2003 nismo posneli prve plošče. Potem kar naenkrat ni bilo več nastopov, zanje smo se morali boriti in oditi v tujino," se spominja N'toko ki je vzporedno gradil tudi solistično kariero, v katero so ga izstrelile zmage na freestyle tekmovanjih raperjev, v čemer je bil tudi dvakrat državni prvak. Skozi rapanje je izražal svoje poglede na svet in družbo, prek hip hopa pa sta se na umetniškem področju srečala s sokrajanom Borisom Petkovićem, ko je snemal film V letu hip hopa.

Kako je stari panker Boris Petković zašel v hiphoperske vode, je na nek način pojasnil Robert Kren, ko je citiral nek zapis iz Dolenjskega lista, v katerem je Petković izjavil: "Kot stari panker mi je bila od novejše scene najbližje hiphoperska. Hiphoperji so odprti, družbeno kritični, upajo si povedati, kaj je narobe, so skratka pravo nasprotje zadrtim Slovencem," Miha Blažič pa je citat dopolnil: "Poanta rapa je, da je lokalen, da raper govori o problemih svojega okolja. Zakaj bi skrival, od kod si?"

Če je bil V letu hip hopa film, ki je bil tematsko po okusu Borisa Petkovića, morda pri nekaterih drugih filmih temu ni bilo povsem tako, a pri nas dela za režiserje ni ravno veliko, zato je treba, če se ti ponudi priložnost za snemanje, to izkoristiti. Še kako dobro je Boris Petković izkoristil svojo priložnost, ko so mu ponudili, da bi režiral otroški film po knjižni predlogi Primoža Suhadolčana Košarkar naj bo. Z njim je na lanskem Festivalu slovenskega filma dobil vesno za najboljši film po izboru občinstva, pred kratkim pa že tretjo zlato rolo, ki jo Kolosej in Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev podeljujeta slovenskim filmom, ki presežejo mejo 25.000 gledalcev. Zbrati več kot 75 tisoč gledalcev, kolikor si je do sedaj ogledalo Petkovićevega Košarkarja, pa je za slovenski film sanjska številka.

Igor Vidmar