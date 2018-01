Ukleščenega so rešili gasilci

23.1.2018 | 07:00

Včeraj ob 6.51 uri sta trčila tovorno in osebno vozilo na Belokranjski cesti v Črnomlju. Gasilci PGD Črnomelj so s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo v osebnem vozilu in pomagali reševalcem pri iznosu poškodovane osebe do reševalnega vozila, zavarovali kraj dogodka ter odklopili akumulator na osebnem vozilu. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so dve poškodovani osebi na kraju oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Voda zalivala poslovni objekt

Ob 16.00 je v Šentrupertu, občina Šentrupert, zaradi okvare na notranjem hidrantnem omrežju voda začela zalivati prostore poslovnega objekta. Gasilci PGD Šentrupert so preprečili razlivanje vode in počakali do prihoda dežurnega vodovodarja, ki je poskrbel za odpravo napake.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADNIK;

- od 10.00 do 12.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRAD VRTAČA in TP VRTAČA 3;

- od 11.00 do 14.00 ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRAD VRTAČA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 ure zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE;

- od 8.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JAVOROVICA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.