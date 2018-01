Testirali bodo agregate, zato bo naraščal vodostaj Save

23.1.2018 | 09:20

HE Brežice (Foto: HESS)

Brežice - Iz družbe HSE Invest, d.o.o., Maribor, ki izvaja nadzor pri izgradnji hidroelektrarne Brežice, so sporočili, da bodo od srede, 24. januarja, do petka, 26. januarja, testirali vse tri agregate na HE Brežice.

Tako bo lahko nivo vode naraščal ali padal dolvodno od objekta, vse od pol metra na uro in največ skupaj do enega metra, prav tako pa bo nihala tudi gladina vode v akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Brežice.

Nihanja reke Save so predvidena tudi v okviru rednega obratovalnega režima, ki bo sledil obdobju testiranja, in sicer vse v skladu s Koncesijsko pogodbo za izkoršičanje energetskega potenciala Spodnje Save, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Ob tem ponovno opozarjajo, da naj bodo občani zaradi nihanja nivoja reke Save in akumulacijskega jeze v prihodnje pri izvajanju aktivnosti v bližini reke še posebej previdni in pozorni.

S. G.