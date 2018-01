Nova prepričljiva zmaga jih ohranja na vrhu lestvice

23.1.2018 | 11:15

Peter Hribar (arhiv NTK Krka)

Novo mesto - Člansdka ekipa Namiznoteniškega kluba Krka je tudi v 12. kolu prve slovenske namiznoteniške lige zabeležila zmago in ostaja vodilna v prvenstvu. Tokrat so Novomeščani s 5:1 ugnali NTD Slovan.

Domači gledalci so tudi tokrat videli zanimiv boj, v katerem gostje niso imeli možnosti za presenečenje, so sporočili iz kluba. Srečanje je trajalo dobro uro in pol, v njem pa se je izkazal Slovanovec Andraž Novak, ki se je dostojno upiral Petru Hribarju in ugnal Tilna Cvetka.

Rezultati posamičnih tekem:

Peter Hribar - Andraž Novak (11:8, 8:11, 15:17, 11:6, 12:10), Tilen Cvetko - Domen Peperko (11:13, 11:3, 11:3, 11:4), Tilen Novak - Denis Pintar (7:11, 11:7, 11:8, 9:11, 11:9), Tilen Cvetko - Andraž Novak (9:11, 10:12, 11:13), Peter Hribar - Denis Pintar (11:8, 11:7, 11:5), Tilen Novak - Domen Peperko (11:5, 11:6, 11:7).

V soboto se bodo igralci NTK Krka v gosteh pomerili z NTK Arrigoni, ki je trenutno na osmem mestu lestvice.

