FOTO: Troli okupirali Ivančno Gorico

23.1.2018 | 13:00

Najmlajši plesalci

Mladinska skupina

Plesni učitelji v Guapi

Ivančna Gorica - Plesni klub Guapa, ki v Ivančni Gorici in okolici razvija plesne talente okoli 350 plesalcev, vsako leto pripravi dve produkciji, na katerih nastopijo vsi plesalci. Prav to je bil razlog, da je minulo nedeljo športna dvorana OŠ Stična pokala po šivih, saj je vsakega plesalca prišla pogledat družina v ožji ali širši obliki. Gledalci so lahko občudovali malčke, ki se šele dobro uvajajo v ples, in mladince, ki so že pravi hip hop mojstri, kar dokazujejo tudi na različnih tekmovanjih (državnih, evropskih, svetovnih). Tokratna tema produkcije so bili Troli.

Plesni klub Guapa vodi Maja Zrilič, ki je konec lanskega leta postala ambasadorka Občine Ivančna Gorica, seveda pa en sam človek takšnega projekta ne bi mogel izvesti, zato je treba povedati, da ima izvrstno ekipo pesnih učiteljev in učiteljic, večina prihaja iz domače občine, Nejc Darovec, ki ga večina najbolj pozna kot člana moške plesne skupine Maestro, pa je iz Ljubljane.

J. A., foto: G. Stopar

