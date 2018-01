Zaradi stavke bodo prenaročali paciente, nujni primeri pa bodo obravnavani kot običajno

Novo mesto - Jutrišnji stavki, ki jo je napovedal Sindikat v zdravstvu Slovenije – PERGAM, se bodo pridružili tudi zaposleni v Splošni bolnišnici Novo mesto s poklicem radiološki inženir. Kot so sporočili iz tajništva SB Novo mesto, bodo v času stavke zagotavljali minimum delovnega procesa, ki zagotavlja varnost ljudi in premoženja oz. ki je nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov, s tem, da bodo v času stavke zagotavljali pacientom nujno medicinsko pomoč, nego in oskrbo, in sicer preiskave za paciente z urgentnimi stanji, za otroke do 18. leta starosti ter paciente, starejše od 65 let in onkološke paciente.

Pacienti, ki so na dan stavke naročeni na zdravstvene storitve, ki ne pomenijo nujne medinske pomoči, nege in oskrbe (radiološke preiskave na radiološkem oddelku in specialističnih ambulantah, kot so CT, MR in RTG diagnostika in katetrski laboratorij), pa bodo prenaročeni. O novem terminu bodo pacienti obveščeni s pisnim obvestilom.

Komentarji (4) 8h nazaj Oceni opazka Na sliki pa mavčarna UC... joj joj (in ja, v ozadju je viden C-lok, a nima tukaj kaj delati). Ni čudno da so vsi inženirji zdravniki, inženirke pa sestre, žalostno da se tako malo ve o tem poklicu! 7h nazaj Oceni cedevitas ne, to je knjigarna.... 2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni franci Ob prihajajočih stavkah me je sram da sem del javnega sektorja. Po tovarnah se delavci ubijajo za 620 eur na mesec, usluzbenci v veliko bolj lagodnih sluzbah po pisarnah, šolah itd. pa bodo stavkali ker njihove sluzbe niso primerljive z zdravniškimi??? Pa saj ne resujete zivljenj če izdajate pasoše, učite otroke, prirejate kulturne prireditve itd. Zato imeti 1600 eur/neto napram delavcem v tovarni za 620 neto? Pojdite v gospodarstvo, zacnite svoj biznis in privoscili vam bomo tisoce eurov na mesec, ne pa izsiljevati kot razvajen otrok vec samo zato ker ima sosed vec. Tako ne bomo nikoli dvignili povprecne place za vse slovence ce bodo ti sindikati prali mozgane delavcem v javnem sektorju in vzpodbujali lazni obcutek neenakosti. Ko se nekoga preplacuje potem ta denar nekje manjka. 1h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni dr. Šintar Med stavko bodo dohtarji usmerjal paciente proti Šmihelu, Srebrničam in ločenskem britofu. Tam ni čakalnih dob!