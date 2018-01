Izsilila tovornjakarja; "pospravili" delavnico

23.1.2018 | 14:50

Foto: arhiv DL

Včeraj nekaj pred 7. uro so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v Črnomlju. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročila 38-letna voznica avtomobila, ki je izsilila prednost 26-letnemu vozniku tovornega vozila iz Bosne in Hercegovine. V nesreči sta se lažje poškodovali voznica in mladoletna potnica v njenem vozilu. Povzročiteljici nesreče so policisti izdali plačilni nalog.

Med nedeljo in ponedeljkom je v kraju Mala Cikava nekdo iz odklenjenega gospodarskega objekta ukradel dve motorni žagi, pogonsko gred, kosilnico, varilni in vrtalni aparat. Lastnika je oškodoval za 1.200 evrov.

J. A.