FOTO: V mestnem jedru spremenjen prometni režim

23.1.2018 | 13:45

Dostop do Glavnega trga mimo tržnice in Gostišča na trgu ni več mogoč. (Foto: M.Ž.)

Novo mesto - Arheološka izkopavanja v sklopu prenove mestnega jedra so se iz spodnjega dela Pugljeve ulice in srednjega dela Glavnega trga preselila v zgornji del trga, zato je od danes dalje v centru dolenjske prestolnice spremenjen prometni režim. Na Rozmanovi ulici je tako vzpostavljen nov prometni režim, ki je predviden tudi po zaključeni prenovi mestnega jedra.

Največja sprememba je ta, da se mimo tržnice in Gostišča na trgu več ne morete vključiti na Glavni trg, še vedno pa je možen izvoz iz mesta po Sokolski ulici, mimo Narodnega doma do Kandijskega mostu. S Prešernovega trga je zdaj možno zaviti levo na Kastelčevo ulico (smer vožnje je v obratni smeri kot doslej), pri Foto Asji pa je možno zavijanje levo nazaj na Rozmanovo ulico, kar je bilo sicer v dosedanjem prometnem režimu prepovedano. Za stanovalce zalednih ulic je možen izvoz iz Jenkove in Dilančeve na Rozmanovo ulico.

Še naprej možno 2-urno brezplačno parkiranje

Kot so še izpostavili v biltenu, ki so ga na občini izdali prav z namenom ozaveščanja javnosti o spremembah v mestnem jedru, še naprej omogočajo dvourno brezplačno parkiranje v okolici mestnega jedra prek poslanega SMS sporočila. V SMS sporočilu zapišite registrsko številko avtomobila in oznako parkirišča (najdete jo na parkomatu, kakor tudi podrobna navodila). Po SMS-u dobite potrditveno sporočilo.

S. G., Foto: M. Ž.

