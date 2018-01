Nujne storitve v javnem sektorju bodo kljub stavki na voljo

23.1.2018 | 15:50

Če imate na Upravni enoti jutri kakšne nenujne opravke, jih raje prestavite na petek. (Ilustrativna fotografija, arhiv DL)

Novo mesto - Jutrišnji dan bo zaznamovala stavka več sindikatov iz pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Jakob Počivavšek. Sindikati na dan stavke med drugim pet čez poldne pred poslopjem vlade pripravljajo tudi protestni shod. Vlado opozarjajo, da je z ločenimi dogovori s posameznimi skupinami, v prvi vrsti z zdravniki, posegla v enoten plačni sistem.

Predstavniki sindikatov delavcev v zdravstveni negi ter zdravstva in socialnega varstva so se v petek prav tako udeležili skupnega sestanka vseh sindikatov, ki so napovedali stavko, in predstavnikov vlade, a so ga zapustili, saj zahtevajo ločena pogajanja. Ločena pogajanja prav tako zahtevajo policijska sindikata, ki sta stavko napovedala za 12. februar, in Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, ki je stavko napovedal za 14. februar.

Preverili smo, kako se bo sredina stavka odrazila v naši regiji.

Nenujne storitve na Upravnih enotah prestavite za kak dan ali dva

Stavkali bodo tudi na Upravnih enotah Novo mesto, Krško in Črnomelj. »Obveščamo vas, da nas je IO Sindikata Upravne enote Novo mesto obvestil, da se je večina zaposlenih – kar 78 % zaposlenih izrekla za napovedano stavko. Upravna enota Novo mesto bo v skladu z veljavno zakonodajo dne 24. 1. 2018 zagotavljala samo izvajanje del in nalog, ki so nujne za uresničevanje funkcij upravne enote in so določene po posameznih delovnih področjih s posebnim sklepom načelnice. Sklep bo objavljen tudi na spletnih straneh Upravne enote Novo mesto, kjer bodo lahko stranke preverile, katere storitve bodo lahko opravile na dan stavke, je še sporočila načelnica UE Novo mesto Mateja Sotler Štor. Stranke naprošajo za razumevanje in jim priporočajo, da storitve, ki niso nujne, opravijo na kakšen drug uradni dan.

Tudi na črnomaljski upravni enoti bodo vrata strankam odprta, a kot je povedala načelnica Irena Luič, bosta dva izmed zaposlenih, ki sta člana sindikata, ljudi ob prihodu na UE povprašala po želenih storitvah, jih usmerila do pristojnega uslužbenca in hkrati pojasnila, zakaj stavkajo in v kolikšnem obsegu.

Na Upravni enoti Metlika bo približno polovica zaposlenih stavkala. Ti bodo opravljali le nujne zadeve, medtem ko bodo ostali opravljali svoje delo kot ostale dni.

Na Centrih za socialno delo jutri ne bodo sprejemali vlog

Sindikat Centrov za socialno delo Slovenije SINCE07 je v obvestilu medijem zapisal, da bo v skladu z Dogovorom z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ ) v času stavke opravljal minimalni obseg del in nalog. V času stavke tako ne bodo sprejemali vlog. Vloge lahko pošljete po redni ali e-pošti, ali jih osebno vložite naslednji dan, so sporočili. Tudi Alojz Simončič direktor CSD Novo mesto je za Dolenjski list potrdil, da bodo glede stavke upoštevali zapisnik dogovora med sindikati in MDDSZ.

V sredo bodo na centrih za socialno delo obravnavali le najnujnejše primere in izvajali prvo socialno pomoč. Strank na dan stavke ne bodo sprejemali, piše v zapisniku sestanka predstavnikov sindikata in ministrstva. Vse socialnovarstvene programe, kot so krizna namestitev, materinski domovi in interventna služba, bodo izvajali v celoti.

Stavka tudi Furs, Gurs, Vurs in ZGS

Sredini stavki javnega sektorja se bodo po pričakovanjih pridružili tudi zaposleni na Finančni upravi RS (Furs), Geodetski upravi RS (Gurs), Veterinarski upravi RS in Zavodu za gozdove Slovenije. Po poročanju STA vodstva ustanov pričakujejo okrnjeno delovanje, a zagotavljajo, da se bodo po najboljših močeh trudili, da bi stranke to občutile v čim manjši meri. Koliko zaposlenih bo stavkalo, v ustanovah niso znali pojasniti, saj zaposleni udeležbe v stavkovnih aktivnostih niso dolžni napovedati vnaprej.

Osrednja dolenjska knjižnica bo zaprta, v Beli krajini pa bodo delali

Kot smo že poročali, bodo jutri, na dan stavke, zaprti tudi vsi oddelki Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto. V Ljudski knjižnici Metlika ne bodo stavkali, prav tako bodo po ustaljenem urniku delali v Knjižnici Črnomelj, čeprav stavko podpirajo.

Večina zaposlenih v vrtcih in šolah bo stavkala 14. februarja

Kot je znano, je stavka zaposlenih, ki so člani sindikata SVIZ, napovedana za 14. februar.

»Delavci naše šole niso v sindikatu, ki organizira sredino stavko, zato so takrat ne stavkajo. Če ne bo preklicana, se bodo naši strokovni delavci pridružili stavki SVIZa, ki je napovedana za 24. 2., « je dejala mag. Renata Zupanc Grom, ravnateljica OŠ Šentjernej.

»Zaenkrat velja, tako kot je rečeno tudi v medijih, da so šole in vrtci ta dan (14.2.) zaprti, zaposleni pa se priključijo stavki in stavkajočim v Ljubljani. Podrobnega plana poteka dejavnosti na šoli še nimamo izdelanega, ker čakamo na razplet pogajanj in navodila. O vsem pa bodo starši in učenci pravočasno obveščeni," pa je za Dolenjski list dejala ravnateljica OŠ Šmarjeta Nevenka Lahne.

»Tudi v našem vrtcu je bila stavka izglasovana, to pomeni, da se bodo zaposleni stavki 14. februarja pridružili. Stavka bo potekala v skladu z navodili sindikata SVIZ. Pred tem (stavko) bodo zaposleni starše obveščali in se z njimi pogovarjali, da na dan stavke poskrbijo za varstvo svojih otrok. Stavkajoči bodo na dan stavke poskrbeli le za nujno varstvo v eni od enot; ostale enote bodo zaprte. Še vedno upamo, da do stavke ne bo prišlo, saj bo le ta povzročila največ nevšečnosti predvsem staršem. V primeru stavke pa upamo, da bodo starši izrazili podporo stavkajočim,« je sporočila Ana Srpčič, ravnateljica Vrtca Čebelica v Šentjerneju.

Tudi v krškem, črnomaljskem in metliškem vrtcu je stavka predvidena za 14. februar.

S. G., M.B.- J., M. Ž., L. M., B. B.

novejši najprej Komentarji (6) 6h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni stavka kdaj bodo pa stavkali delavci za trakom , kmetje , upokojenci tudi ti imajo mizerno nizke plače in pokojnine samo javni sektor si reže debelo rezino kruha............. 4h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Marjan Vas ni sram delam za 680 eurov v proizvodnji vi pa hodite v sluzbo za veliko več 4h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Sonček Se strinjam, pazite se, ko bo vstal delavski razred, ki životari z minimalcem, z dvoizmenskim ali pa celo troizmenskim in ponekod štiriizmenskim delovnim časom. 3h nazaj Oceni Občan A dobim povračilo dohodnine nazaj za tiste dneve ko javni sektor ne dela ? Ali bodo stavkajoči pristali na zmanjšanje januarske plače, ker niso delali ? 2h nazaj 4 (5) (1) (5)(1) Oceni Franci Ob prihajajočih stavkah me je sram da sem del javnega sektorja. Po tovarnah se delavci ubijajo za 620 eur na mesec, usluzbenci v veliko bolj lagodnih sluzbah po pisarnah, šolah itd. pa bodo stavkali ker njihove sluzbe niso primerljive z zdravniškimi??? Pa saj ne resujete zivljenj če izdajate pasoše, učite otroke, prirejate kulturne prireditve itd. Zato imeti 1600 eur/neto napram delavcem v tovarni za 620 neto? Pojdite v gospodarstvo, zacnite svoj biznis in privoscili vam bomo tisoce eurov na mesec, ne pa izsiljevati kot razvajen otrok vec samo zato ker ima sosed vec. Tako ne bomo nikoli dvignili povprecne place za vse slovence ce bodo ti sindikati prali mozgane delavcem v javnem sektorju in vzpodbujali lazni obcutek neenakosti. Ko se nekoga preplacuje potem ta denar nekje manjka. 42m nazaj 2 (3) (1) (3)(1) Oceni Nika Lahko vas je sram. Se sploh zavedate, kako lepe sluzbe imate na UE, v knjiznici, v solah, vrtcih in povsod drugje? Pojdite za en teden delati v gospodarstvo, tri izmene, za minimalca. Pa brez zamere...ker se v JU pasejo eni in isti marsikateri z diplomo ne dobi dela in mu ne preostane drugega, kot da gre za trak. Dajte no nehat...ker s tem se bolj ponizujete ostale. Nas, ki vas placujemo!!! Tudi to se lahko zelo hitro konca. Preglej samo prijavljene komentatorje