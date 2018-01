Graditi bi lahko začeli spomladi

23.1.2018 | 18:00

Današnji vrtec na Jurčičevi ulici je star in energetsko izjemno potraten. (Foto: R. Nose)

Žužemberk - Vrtec na Jurčičevi ulici v Žužemberku je zastarel in izjemno energetsko potraten, zato občina načrtuje, da bi že spomladi začeli graditi novega. Oktobra so pridobili gradbeno dovoljenje, v kratkem pa bodo objavili tudi razpis za izbiro izvajalca.

Gradnja novega vrtca je po besedah župana Franca Škufce ocenjena na okoli dva milijona evrov, še okoli 500.000 evrov pa bo stala notranja oprema. A zaradi trenutnih ugodnih razmer v gradbeništvu na občini pričakujejo, da bi bila lahko končna cena naložbe še nekoliko višja. Celotne investicije sami ne bodo zmogli pokriti, zato načrtujejo, da bodo del denarja dobili iz Eko sklada in na razpisu ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. »Računamo, da bi vsak prispeval tretjino,« pojasnjuje Škufca. A z ministrstva so na naše poizvedovanje, če ima občina od države že zagotovljen denar, odgovorili, da še nima odobrenih sredstev. Dodali so še, da »razpis za sofinanciranje investicij v vrtce trenutno ni predviden«. Škufca pravi, da imajo od države sicer drugačna zagotovila, da bodo razpisi objavljeni do poletja, vprašanje pa je, koliko denarja bodo dobili. Tudi če ga od države ne bo, gradnja vrtca zaradi tega ne bo ogrožena, zatrjuje župan in dodaja, da bodo potem morali več denarja zagotovili iz proračuna. Po besedah direktorja občinske uprave Jacquesa Grosa bodo ob takšnem scenariju vzeli ugoden brezobrestni kredit pri Eko skladu. Na občini sicer v kratkem pričakujejo izračun energetske učinkovitosti, s katerim se bodo prijavili na Eko sklad. »V dveh tednih računamo na odgovor, koliko nepovratnih sredstev nam bodo ugodili na kvadratni meter,« pravi župan.

V novem devet oddelkov

Današnji vrtec v Žužemberku je montažni objekt, ki so ga postavili leta 1976 ter je bil nekajkrat že dograjen in obnovljen. Gradnja novega, s katerim bodo dolgoročno rešili potrebe glede predšolskega varstva, je zato prioriteta občine, pravi župan. Ravnateljica žužemberške osnovne šole Mira Kovač ob tem poudarja, da bo predšolska vzgoja v samem Žužemberku, ki je trenutno razpršena na treh lokacijah, tako potekala pod eno streho, kar bo olajšalo delo strokovnim delavkam in osebju vrtca, lažje in enostavneje pa bo tudi za starše, ki imajo otroke zdaj v različnih enotah. Trenutni 4-oddelčni vrtec bo nadomestil dvonadstropni objekt, ki bo imel 9 oddelkov, v njem pa bo tudi skupna kuhinja za vse enote žužemberškega vrtca. Na občini predvidevajo, da bo zgrajen v pol leta, že zdaj pa skupaj z ravnateljico razmišljajo, kam bodo preselili otroke. S preureditvijo nekaterih prostorov bi za večino varstvo lahko zagotovili v stari šoli, kjer je že ena enota vrtca, en oddelek pa bi lahko gostoval tudi v gasilskem domu v Žužemberku, vendar bi bilo treba prostor pred tem še primerno urediti. Župan upa, da bodo starši razumeli začasno stisko in da bodo nekoliko potrpeli.

Iz vrtca so sporočili, da so v začetku letošnjega leta zapolnili še zadnja prosta mesta v obstoječih oddelkih. Trenutno je v štirih enotah enajst oddelkov, v katerih je skupno 194 otrok. V začetku februarja bodo odprli še polovični oddelek, v katerem bo sedem otrok, tako da bodo lahko zagotovili varstvo skoraj vsem s čakalnega seznama.

Občina med drugim pripravlja tudi projekt za tri dodatne učilnice v podružnični šoli na Dvoru, če bo objavljen kakšen razpis, pa bi radi energetsko obnovili šole na Prevolah, v Žužemberku in na Ajdovcu.

Članek je bil objavljen v Dolenjskem listu, 18. januarja 2018.

Rok Nose