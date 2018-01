Nogomet bodo igrale legende

24.1.2018 | 10:45

Art football team Slovenija

Šentjernej - V Šentjerneju bo v petek, 26. januarja, potekal veliki nogometni humanitarni turnir. Na srečanju se bo trlo raznih legend, ki bodo tudi zaigrale, nastopila pa bo Zlata nogometna generacija, Humane zvezdice – Art Football team Slovenija, legende Olimpije in tri domače ekipe: Trapci, Petelini in Asi.

Tekme bodo od 18. ure naprej potekale v telovadnici osnovne šole v Šentjerneju in sicer po vrstnem redu: 1. tekma Trapci : Veterani Olimpije, 2. tekma Petelini : Humane zvezdice, 3. tekma Asi : Zlata generacija. Na parketu bo mogoče videti same nogometne legende, športnike, glasbenike, artiste in ostale umetnike. Prihod so potrdili: Suad Filekovič, Anton Dvoršak, Gorazd Ademovič, Robert Korošec, Damijan Švajncer Butinar, Svetozar Budič, Rok Pajek, Primož Novak, Nani Franc Matjašič, Miha Guštin Gušti, Miro Todosovski, Goran Stankovič, Bojan Prašnikar, Tomaž Strgar, Uroš Štefanič, Denis Toplak, Matevž Derenda in Šiljak Ermin. Seveda ne bod omanjkali tudi domačini, Asi, Petelini in Trapci.

Art Football team Slovenija ali Humane zvezdice začenjajo pot za leto 2018 prav v Šentjerneju. V tem letu bodo nastopili kar na dveh največjih tekmovanjih, na svetovnem prvenstvu v nogometu Art Football 2018 v Moskvi (25. maj- 3. junij) in na svetovnem prvenstvu v malem nogometu na otoku Kish v Perzijskem zalivu (22. - 29. februar).

L. M.