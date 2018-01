S ceste in v drevo

24.1.2018 | 07:00

Včeraj ob 16.15 uri je na cesti Pogance-Stranska vas, občina Novo mesto, voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste in trčil v drevo. Gasilci GRC Novo mesto so s tehničnim posegom iz vozila rešili poškodovanega voznika in ga predali v oskrbo reševalcem ZD Novo mesto. Odpeljan je bil v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci so še zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, počistili razlite motorne tekočine in potegnili vozilo na cesto.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 10.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSKORŠNICA;

- od 10.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRTAČA 2 in TP SMUK 1997;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SMUK.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRHPOLJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice med 9. in 14. uro na območju TP Podgorje Okrog ter na področju nadzorništva Sevnica med 10. in 11.30 uro na na območju TP Studenec vas.

M. K.