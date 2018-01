Povezalo jih je Panonsko in Jadransko morje

24.1.2018 | 08:35

Klevevž

Šmarješke Toplice - Občina Šmarješke Toplice želi ohraniti svojo edinstveno naravno in kulturno dediščino ter jo še bolj približati obiskovalcem. Zato se je vključila v mednarodni projekt Aqua Ludos, oz. Doživetje vodne transverzale Panonskega in Jadranskega morja.

Pri tem se je povezala še s petimi partnerji. Poleg šmarješke občine, ki kot nekdanji zaliv Panonskega morja skriva miocenske fosile polžkov, školjk, zob megalodona in kitovo vretence, ter pobratene prekmurske občine Cankova, ki jo je z okolico oz. območjem krajinskega parka Goričko ustvarilo Panonsko morje, v projektu sodeluje tudi Prirodoslovni muzej Slovenije. Ta ima strokovnjake za ustrezno predstavitev vseh področjih skozi projekte, hrani pa tudi kitov skelet. Hrvaški občini Novigrad in Tar-Vabriga sta obmorski ribiški mesti z izjemno naravno in kulturno dediščino ter bogatimi izkušnjami na področju turizma, v projekt pa se vključuje tudi tamkajšnja turistična skupnost.

Aleksandra Pavlič

Občina Šmarješke Toplice je vodilna partnerica projekta Aqua Ludos, ki bo po pričakovanju županje Bernardke Krnc pomembno vplival na razvoj turizma. Kot pravi Aleksandra Pavlič iz Razvojnega centra Novo mesto, so vse partnerje povezali v edinstveno naravno območje, ki ga povezuje nekdanji ocean Tetida oz. Panonsko morje. Skupaj bodo ustvarile trajnostni turistični proizvod o živalskih, rastlinskih vrstah, bogati kulturni dediščini in geološki preteklosti, ki povezuje kopno, sladke vode in morja. V okviru projekta bodo uredili sedem pomembnih in edinstvenih naravnih območij.

TOČKE V ŠMARJEŠKI OBČINI

Šmarješki občinski svetniki

Šmarješka občina bo uredila otok Tržič v Dolenjem Kronovem in področje Zdravcev z opazovalnicami za ptice in bobre, z lesenimi podesti, klopmi, parkirišči za kolesa, v Zdravcih bodo obnovili kozolec, ki bo služil kot vstopna točka, dva kilometra dolga učna pot pa bo peljala po območju nekdanjega zaliva Panonskega morja. Področje bo urejeno z informacijskimi tablami. Uredili bodo tudi okolico slapa Radulja in Klevevških Toplic, ki so naravni hipotermalni bazen, pri OŠ Šmarjeta pa učilnico v naravi, ki bo pomembna za izkustveno izobraževanje za trajnostni razvoj.

Kako bodo to območje pripravili za obiskovalce, koliko projekt stane in ali občina pri realizaciji računa na kakšna nepovratnih sredstva, pa več v jutrišnjem Dolenjskem listu. V njem lahko izveste tudi več o lastništvu Klevevža - zemljišču ob izviru termalne vode.

Besedilo in foto: L. Markelj