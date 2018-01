Francija potuje

24.1.2018 | 09:30

Mirna Peč - Kako govori francosko nekdo, čigar materni jezik je francoščina, so imeli priložnost slišati učenci 5. razreda Osnovne šole Toneta Pavčka Mirna Peč v ponedeljek, 15. januarja, ko sta jih v šoli obiskali atašejka za sodelovanje na področju francoskega jezika Marie-Laure Canteloube in animatorka Fabienne David.

V okviru jezikovnega projekta »La France voyage« ali »Francija potuje«, ki ga organizira Francoski inštitut Slovenije za osnovne in srednje šole v Sloveniji, je mlada animatorka izvedla pet različnih jezikovnih delavnic, v katerih so učenci preko raznih glasovnih in zvokovnih iger ter s pomočjo risanja, gibanja ter petja spoznavali francoski jezik in njegove značilnosti.

Na zanimiv in dinamičen način je animatorka učence spodbudila za odkrivanje ter učenje francoskega jezika. Bili so navdušeni, saj so se poleg novih besed ter izrazov naučili kar nekaj zanimivih pesmi v francoščini.

Jožica Cerovšek

Galerija