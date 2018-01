OŠ Dragotina Ketteja praznuje

24.1.2018 | 09:40

Novo mesto - Naša šola se imenuje po velikem pesniku in pisatelju Dragotinu Ketteju, ki se je rodil 19. januarja leta 1876 na Premu na Notranjskem in bi letošnje leto praznoval že svoj 142. rojstni dan. Pred glavnim vhodom v šolo stoji njegov doprsni kip, ki je delo slovenskega kiparja Jakoba Savinjška.

Na šoli na dan Kettejevega rojstva praznujemo dan šole, zato smo učenci skupaj z mentorji pripravili kulturni program. V projekciji o Dragotinu Ketteju smo obnovili ter obogatili znanje o njegovem življenju ter ustvarjanju. Pripravil smo razstavo likovnih del ter predstavili bogato zbirko knjig.

V kulturni urici smo pripravili pevske, plesne in lutkovne točke. Odrepali smo Kette rap in zapeli pesem Teci, teci reka. S škarjicami so učenci v lutkovno- dramski predstavi ukrojili obleko in se z recitacijo potopili v Tihe noči. Učenci posebnega programa so odigrali Legendo o skopulji z nogavico. Za konec pa nas je po naši lepotici, reki Krki, popeljal še učiteljski pevski zbor.

Na OŠ Dragotina Ketteja je vedno čutiti duh sodelovanja, ustvarjalnosti in srčnosti. Kulturna in družabna srečanja nas močno povežejo. Naša šola je kulturna šola ne le po nazivu, v njej resnično veje kulturni duh.

Nataša Jakše

