Lisca ima nov turistični znak

24.1.2018 | 15:30

Nov turistični znak Lisce

Lisca je dostopna za vse generacije. Veliki in malo manj veliki obiskovalci so takole uživali v soncu 1. maja lani.(Foto: M. L.)

Dokler nese pogled z Lisce, od tam prihajajo planinci na to goro. Tile na naši lanski prvomajski fotografiji so prišli iz Zagreba in okolice. (Foto: M. L.)

Sevnica - Lisca je dobila nov turistični znak, potem ko ga je nedavno sprejelo in potrdilo Planinsko društvo Lisca Sevnica.

V znaku zelena barva simbolizira naravo, gozdnatost, neokrnjenost, stilizirana vijuga spominja na reko Savo ali namiguje na cesto, ki vodi na Lisco, kot pojasnjujejo v društvu.

Novi znak bo, kot so prepričani v društvu, prispeval k večji prepoznavnosti Lisce kot destinacije in ene najbolj priljubljenih izletniških točk v Posavju. 948 metrov visoka Lisca je zelo pogost cilj pohodnikov in drugih ljubiteljev narave ter tudi drugih obiskovalcev.

Dodajmo, da so Tončkov dom na Lisci leta 2016 izbrali za peto najboljšo planinsko kočo v Sloveniji.

M. L.