Mirnčani si bodo oddahnili

24.1.2018 | 11:15

Čez nekaj mesecev bo skladišče na Mirni prazno. (Foto: R. N.)

Mirna - Kar so si nekateri prebivalci Mirne, zlasti na Sokolski ulici, že leta potihoma želeli, se zdaj tudi uresničuje. Podjetje Bartog bo izpraznilo skladišče z gumami in preostalimi izdelki, namenjenimi vzdrževanju vozil, kajti dejavnost bodo preselili v nov distribucijski center, ki ga gradijo v industrijski coni v Mirni Peči.

Kot pravi direktor podjetja Matej Umek, so se že pred dvema letoma odločili, da poiščejo primerno lokacijo za gradnjo novega distribucijskega centra. »Skladišča, ki jih imamo trenutno v Trebnjem, na Mirni in v Šentrupertu, so premajhna in neprimerna za naše potrebe,« je o razlogih za selitev v Mirno Peč, kjer gradijo 12.000 kvadratnih metrov velik objekt, povedal Umek in dodal, da imajo v načrtu, da se preselijo do začetka julija.

Na Mirni bo tako čez nekaj mesecev izpraznjen kompleks, ki se razteza na 16.000 kvadratnih metrih površine. Da bi ga lažje prodali, so pri Bartogu na svoje stroške naročili idejno zasnovo, s katero so predvideli razvoj središča Mirne. »Pogovarjamo se s tremi interesenti, da bi na tem območju zgradili nakupovalni center, ki ga Mirna potrebuje. Nekdanjo upravno stavbo bi kupila občina, kjer bi lahko bila knjižnica, podjetniški inkubator, glasbena šola, za objekte ob vrtovih pa predvidevamo, da bi jih podrli, če bi našli investitorja za gradnjo stanovanjskih blokov,« o ureditvi območja pripoveduje Umek.

Župan Dušan Skerbiš je potrdil, da je občina zainteresirana za nakup osrednje poslovne stavbe, ki je že nekaj let prazna. Kakšne načrte imajo z njo, pa v jutrišnji izdaji Dolenjskega lista.

R. N.