Slovenski državni gozdovi kmalu z dolgoročnimi pogodbami za dobavo lesa

24.1.2018 | 12:30

Ilustrativna fotografija (Foto: M.L.S., arhiv DL)

Kočevje - Slovenski državni gozdovi bodo še ta mesec začeli sklepati prve dolgoročne pogodbe za dobavo lesa, postopek pa naj bi se končal v februarju. Na prvi razpis za sklepanje dolgoročnih pogodb za okoli 670.000 kubičnih metrov lesa, ki so prvi korak k vzpostavitvi gozdno-lesnih centrov, je sicer do roka, 15. januarja, prispelo 195 ponudb.

Glede na predviden obseg sečnje in prodaje gozdno lesnih sortimentov za letos je upravljalec državnih gozdov za prodajo lesa preko dolgoročnih pogodb predvidel nekaj več kot 70 odstotkov vseh količin. Dolgoročne pogodbe je sicer možno sklepati za dobo do petih let, so za STA pojasnili v podjetju.

Predvidoma bodo dolgoročne pogodbe sklenili za dobavo 257.000 kubičnih metrov hlodovine iglavcev, 73.000 kubičnih metrov hlodovine listavcev, po 10.000 kubičnih metrov brusnega lesa in lesa za tanin ter 295.000 kubičnih metrov ostale oblovine listavcev in 25.000 kubičnih metrov ostale oblovine iglavcev.

Dolgoročne pogodbe so prvi korak k realizaciji načrta postavitve gozdno-lesnih centrov oz. centrov za zbiranje in predelavo lesa, je nedavno v Državnem zboru pojasnil glavni direktor družbe Slovenski državni gozdovi Zlatko Ficko. "Z domačimi proizvajalci želimo skleniti dolgoročne pogodbe za oskrbo. Na osnovi teh pogodb bodo tisti, ki bodo do lesa prišli, imeli stabilno dobavo lesa," je dejal.

S. G.