Darilo belokranjski legendi

24.1.2018 | 13:15

Vinica - Včeraj je minilo 140 let od rojstva pesnika, dramatika, esejista in prevajalca Otona Župančiča, ki se je 23. januarja 1878 rodil v Vinici. V Belokranjskem muzeju iz Metlike so se na pomembnega Belokranjca spomnili na poseben način. Pripravili so predstavitev sedme knjige iz zbirke Belokranjski muzej za mlade v Župančičevi rojstni hiši v Vinici, ki je danes spominska hiša. V njej so sicer na ogled razstave Župančič-mojster besede, Zaslužni Belokranjci-umetniki in znanstveniki ter Vinica-stoletja ob reki Kolpi.

Kot je dejala direktorica Belokranjske muzeja Andreja Brancelj Bednaršek, je predstavitev slikanice darilo muzeja ob okrogli obletnici Župančičevega rojstva. Knjižico sta predstavila kustosinja pedagoginja Alenka Misja, ki je napisala tudi tekst, ter Jure, maskota muzeja za otroke. Pred leti sta Jureta, ki ga je tokrat dobro poosebil osnovnošolec Urban Kočevar, zasnovala Alenka Misja in Matija Cipurić, takrat še študent, danes pa šolani ilustrator. Cipurić je slikanico tudi ilustriral. Poglavitni namen slikanice je, da mladi na nevsiljiv način spoznajo Otona Župančiča in njegova dela, še zlasti tista za otroke. Pri predstavitvi knjižice sta sodelovali še Anita Matkovič in Mateja Černič.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

