Zaželeli so si vina in vlomili v kar sedem zidanic

24.1.2018 | 14:45

V času med 22. in 23. januarjem so v vinorodnem okolišu Mačkovec pri Dvoru neznanci vlomili v sedem zidanic. Iztočili so okoli 500 litrov vina in odtujili škropilnico. Okoliščine policisti PU Novo mesto še preiskujejo.

Včeraj nekaj po 16. uri pa so bili novomeški policisti obveščeni o prometni nesreči na cesti med Poganci in Ruperč vrhom. Opravili so ogled in ugotovili, da je 33-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Huje poškodovanega voznika so reševalci odpeljali v bolnišnico, so še sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

S. G.