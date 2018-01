Gorele saje v dimniku bloka

25.1.2018 | 07:00

Sinoči ob 19.23 uri je v Gradiški ulici v Straži prišlo do vžiga saj v dimniku večstanovanjskega objekta. Gasilci PGD Vavta vas so požar v dimniku pogasili, okolico pregledali s termo kamero, pregledali prostore podstrešja in odsvetovali nadaljnje kurjenje do pregleda dimnikarske službe.

Ob 18.07 so na Obrežju, občina Brežice, gorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Obrežje so požar pogasili, očistili dimnik in kurišče ter odsvetovali kurjenje v peči do prihoda dimnikarja.

Težave z vodo

Včeraj ob 4.58 je bila v Krškem zaradi okvare na vodovodnem omrežju prekinjena oskrba s pitno vodo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka in usmerjali promet do prihoda pristojnih služb. Napako na omrežju so odpravili dežurni delavci komunalnega podjetja Kostak Krško.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8.00 do 9.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽUPNCA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRHPOLJE 1965.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Pišece Orehovec med 9.00 in 14.00 uro, na območju TP Trnovec med 8.00 in 10.30 uro, na območju TP Rožno pa med 11.30 in 14.00 uro.

