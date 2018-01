Rogaška padla že drugič ta mesec

25.1.2018 | 08:25

Domen Bratož je bil tokrat z 20 točkami med najbolj zaslužnimi za zmago Krke nad Rogaško. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Košarkarji Krke so se s sinočnjo zmago z 81:73 nad Rogaško, že drugo v tem koledarskem letu, povzpeli na tretje mesto lestvice druge jadranske lige, za vodilnima Primorsko in Borcem pa zaostajajo za eno točko.

V prvem polčasu ni kazalo na tako prepričljivo zmago, saj so košarkarji Krke tekmo začeli precej raztreseno, 34-letni Miha Fon pa je zanje predstavljal nerešljivo uganko, tako da so gostje v tretji minuti druge četrtine prvič povedli za deset točk. V drugem polčasu se je stvar počasi obrnila, Simon Petrov je na tekmece pritisnil s svojo najboljšo peterko, Razigral se je Bratož in prednost Krke je postopoma začela naraščati. Dve minuti pred koncem srečanja je Jošilo s trojko Krko popeljal v vodstvo za enajst točk, kar je bilo dovolj za miren zaključek.

Trener Krke Simon Petrov je po tekmi povedal: »Pričakovano težko tekma. V prvem polčasu smo bili zelo nezbrani, v drugem pa smo to popravili. Igra nam nikakor ni stekla, a smo si vendar priborili dovolj veliko prednost, da smo tekmo lahko mirno zaključili.«

»Tekme nismo dobro začeli. Nasprotnikom smo dovolili preveč lahkih košev in zaradi tega so ob polčasu imeli prednost. V drugem polčasu smo zaigrali bolje v obrambi, bili agresivnejši in to nas je pripeljalo do pomembne zmage,« je dodal Domen Bratož.

V 16. krogu druge jadranske lige bo Krka naslednjo sredo igrala v gosteh s Dynamicom, pred tem pa se bo v soboto doma pomerila s Šentjurjem.



Krka : Rogaška 81:73 (19:24, 36:42, 61:56)

Krka: Marinelli 4, Bratož 20, Cinac 9, Dimec 12, Đapa 8, Jošilo 17, Kovačevič11.

Rogaška: Davis 21, Fon 20, Šantelj 11 itd.

Lestvica: 1. Sixt Primorska 26, 2. Borac 26, 3. Krka 25, 4. Vršac 24, 5. Zrinjski Mostar 24, 6. Rogaška 23, 7. Lovčen 22, 8. Split 22, 9. Dynamic 22, 10. Teodo Tivat 21, 11. Bosna Royal 18, 12. Ohrid 16.

I. V.

