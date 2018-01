Ekumensko srečanje pri frančiškanih

25.1.2018 | 09:30

Pred jaslicami v frančiškanski cerkvi (od leve proti desni): dr. Silvester Fabijan, g. Marko Burger, dr. Daniel Brkič, mag. Danijel Nikolić, p. Tomaž Hočevar, p. Krizostom Komar.

Novo mesto - Ta teden je teden molitve za edinost kristjanov. Osrednje ekumensko srečanje za novomeško škofijo je bilo sinoči v frančiškanski cerkvi sv. Lenarta v Novem mestu.

Molitvi so se pridružili predstavniki pravoslavnih in evangelijskih kristjanov iz Novega mesta, poleg bratov frančiškanov so pri maši sodelovali dekan novomeške dekanije dr. Silvester Fabijan, predstavnik srbske pravoslavne cerkve mag. Danijel Nikolić in pastor novomeške evangelijske cerkve dr. Danijel Brkič.

Prihod v cerkev

Namen ekumenskega srečanja je graditi bratstvo med vsemi Cerkvami po svetu, da skušamo celiti rane, ki so nastale zaradi nesoglasij v zgodovini krščanstva - razkol na zahodno-rimokatoliško in vzhodno-pravoslavno Cerkev leta 1054 ter in 500-letnica obstajanja evangelijske cerkve. Tako je bilo slišati pri slovesni maši, ki jo je obogatilo petje frančiškanskega pevskega zbora. »Danes ni čas, da iščemo napake, ampak čas, da se za vse napake skušamo opravičiti, saj smo vsi bratje in sestre v Kristusu,« je dejal g. Marko Burger, ki v novomeški škofiji deluje tudi kot animator za ekumenizem in se trudi, da bi ekumenizem živeli v vsakdanjem življenju.

P. Tomaž Hočevar

Ekumensko gibanje ali ekumenizem je namreč gibanje za enotnost vseh kristjanov. Pri tem ne gre za združenje vseh kristjanov v eno Cerkev, pač pa za medsebojno povezovanje in upoštevanje enakovrednosti različnih Cerkva. Ekumensko gibanje naj bi združilo kristjane z vsega sveta. Osnova ekumenizma so tisti elementi, ki povezujejo vse kristjane, na primer: sveto pismo, krst, vera v troedinega Boga, očenaš, ipd.

Kot je v pridigi povedal oz. iz pismu Odbora za molitev za edinost kristjanov prebral p. Tomaž Hočevar, »moramo biti kristjani graditelji enotnosti povsod.« Sicer pa je poudaril pomen družine, ki je za večino največja vrednota in varen pristan v življenju.

Pastor dr. Danijel Brkič

Pastor evangelijske cerkve dr. Danijel Brkič je povedal, da je danes na svetu veliko katoličanov, protestantov in pravoslavcev, a žal malo kristjanov, živeti božji humanizem v brezbožni družbi pa je težko, a se je treba truditi in izstopiti iz sebičnosti individualizma in tekmovalnosti. »Bližnji je najkrajša pot do Boga, Bog pa je tam, kjer sta ljubezen in prijateljstvo.«

Zbrane je nagovoril tudi predstavnik srbske pravoslavne cerkve mag. Danijel Nikolić in poudaril, da je danes v svetu potrebno sporočilo miru in ljubezni. Dekan novomeške dekanije dr. Silvester Fabijan se je v imenu novomeškega škofa msgr. Andreja Glavana zahvalil vsem, ki karkoli dobrega storijo, »da smo bližje Kristusu in bratom drugih krščanskih cerkva«.

Besedilo in foto: L. Markelj

