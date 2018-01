Srebrno priznanje Branki Moškon

25.1.2018 | 10:20

Branka Moškon je prejela srebrno priznanje JSKD. (Foto: Janez Eržen)

Nagrajenci z ministrom za kulturo Tonetom Peršakom in direktorjem JSKD Markom Repnikom (Foto: Janez Eržen)

Novo mesto, Ljubljana - Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je sinoči na Ljubljanskem gradu podelil najvišja priznanja v ljubiteljski kulturi.

Ponosni Brankini sodelavci in sodelavke (Foto: JSKD OI Novo mesto in FD Kres)

Nagrajence in zbrane goste sta nagovorila minister za kulturo Tone Peršak in direktor JSKD mag. Marko Repnik. Slednji je med drugim dejal: »Kultura se nenehno razvija in vztrajno raste. Veseli me, da je vse več ljudi, ki svoj prosti čas posvečajo plesu, gledališču, orkestrom, prepevanju v zboru, pisanju, slikanju in filmski umetnosti. Kultura je namreč tista sestavina naše družbe, ki povezuje in krepi medsebojno zaupanje, pri čemer ima prav ljubiteljska kultura največ zaslug za ohranjanje dobrih odnosov in spoštovanja med ljudmi. Kultura je kruh, in čeprav ni polnozrnat, ga imamo Slovenci radi. Ponosni smo na svojo kulturo, na svoj kruh.«

O nagrajencih je odločala strokovna komisija, izbrana s strani nadzornega sveta sklada, ki so jo sestavljali predsednik mag. Jože Osterman ter člani Ervin Hartman, Branka Bezeljak, Igor Švara in dr. Janko Malle. Kot je v poročilu zapisal mag. Jože Osterman, je komisija izbirala med 32 predlaganimi kandidati in prav vsi med njimi so v svojem okolju in na svojem področju opravili izjemno delo.

Za življenjsko delo je priznanje prejel zborovski dirigent, maestro Stojan Kuret, med prejemniki priznanj pa je tudi Novomeščanka Branka Moškon, gonilna sila Folklornega društva Kres. Za več kot 40 letno delovanje v folklorni dejavnosti, ki danes predstavlja temelj dolenjske folklore, je prejela srebrno priznanje.

V utemeljitvi nagrade so med drugim zapisali:

"Ljubezen do folklore je folklornim skupinam z veseljem prenašala v obliki različnih izobraževalnih delavnic in seminarjev. V partnerstvu z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela je imela več delavnic tudi s folklornimi skupinami slovenskih društev, ki delujejo izven slovenskih meja. V sklopu Mednarodnega folklornega festivala Kozara etno je večkrat sodelovala kot predavateljica in mentorica. Deluje tudi kot strokovna sodelavka in državna selektorica Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Za ustvarjalne in poustvarjalne dosežke ter pomemben doprinos k razvoju in širjenju folklorne ustvarjalnosti Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Branki Moškon podeljuje srebrno plaketo."

Podrobnejše obrazložitve in imena dobitnikov zlatih in srebrnih plaket pa v priloženem dokumentu.

S. G.