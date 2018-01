Turistom iz dežel Beneluksa so približali lepote in običaje Bele krajine

25.1.2018 | 12:30

Črnomelj - Belokranjci so bili v letu 2018 ponovno izbrani in povabljeni s strani Slovenske turistične organizacije, ki je organizator predstavitve turistične ponudbe Slovenije, da izvedejo animacijo na 100 kvadratnih metrov veliki slovenski stojnici, na enem izmed največjih turističnih sejmov v Beneluksu.

Na sejmu Vakantiebeurs 2018, ki je potekal v nizozemskem mestu Utrecht, sje razstavljalo 1100 razstavljalcev, sejem pa je pritegnil pozornost več kot 110.000 obiskovalcev, ki gredo v povprečju 2,5 krat letno na dopust, za počitnice pa porabijo več kot 3000,00 € na osebo.

Kot so sporočili z RIC Bela krajina, so bili prvi dnevi sejma namenjeni obiskom turističnih novinarjev in poslovnih gostov. Naslednje dni pa so belokranjsko stojnico oblegali tako starejši posamezniki in pari, ki se na počitnice radi odpravljajo z avtodomom, kot mlade družine z otroci ter mladostniki, vsi pa si na dopustu želijo doživetja in aktivnosti, kar Bela krajina s Kolpo in s svojimi naravnimi danostmi zagotovo ponuja.

Belokranjski animatorji in informatorji so izvajali animacijo in predstavljali turistično destinacijo Belo krajino in reko Kolpo. Na tokratnem sejmu so sodelovali predstavniki iz Turizem Malerič, Mini Resort Kolpa, Gostinstvo in turizem Metlika, Vinogradništvo Dolc, Folklorna skupina Dragatuš, Krajinski park Kolpa in Razvojno-informacijski center Bela krajina, ki je tudi organiziral belokranjsko odpravo na sejem.

Pozornost so pritegnili z izvajanjem vinske degustacije, s peko pogač, z risanjem z vinom (vinorel), z atraktivnim xxl volnenim pletenjem, z izdelavo belokranjskih pisanic, z belokranjsko glasbeno dediščino (igranje tamburice), z likom Pastirček za najmlajše in seveda s predstavitvijo turistične ponudbe Bele krajine ter s fotografiranjem z ozadjem vinorodnega okoliša Bele krajine. Obiskovalci so se zanimali predvsem za kolesarstvo in aktivnosti v naravi ter gastronomijo Bele krajine ter se pozanimali o možnostih nastanitve in aktivnostih za družine.

Kot so šer sporočili z RIC-a, bodo belokranjski informatorji in animatorji v začetku februarja v Bruslju predstavili turistično ponudbo Bele krajine, aprila pa bodo s promocijo aktivni še v Avstriji.

