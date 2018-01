Vlomilci na preži, na nas je, da smo previdnejši

25.1.2018 | 13:45

Ilustrativna fotografija (Foto: S.G., arhiv DL)

Novo mesto, Trebnje - Včeraj med 19. in 21. uro je v Knežji vasi na območju Trebnjega nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in odtujil denar.

Policisti in kriminalisti PU Novo mesto ugotavljajo, da storilci v stanovanjske hiše vlamljajo predvsem zgodaj zvečer, vedno pa takrat, ko v hiši ni nikogar. Ocenjujejo, da se storilci pripravijo na izvršitev kaznivega dejanja. Najverjetneje opazujejo navade stanovalcev npr. kdaj ti običajno odidejo od doma in kdaj se vrnejo, ali imajo v hiši psa, skozi katero okno ali vrata naj vlomijo, da bo čim manj možnosti, da jih kdo opazi in podobno. Ob vlomih v temnih delih dneva, predvsem v zgodnjih večernih urah vlamljajo v hiše, v katerih očitno ni nikogar in nikjer v hiši ne gori luč. Vlamljajo skozi vrata ali pritlična okna, preiščejo hišo in kradejo predvsem denar in zlat nakit.

"Občanom svetujemo, naj doma ne hranijo večje količine denarja in vrednejšega nakita. PIN kode plačilnih in bančnih kratic naj hranijo ločeno in naj jih ne označujejo, orožje pa naj hranijo v primernih protivlomnih in protipožarnih omarah. Omare in sefi naj bodo vgrajeni in zakriti. Vsekakor je priporočljiva namestitev alarmnih sistemov in kakovostnih ključavnic," svetuje Alenka Drenik s PU Novo mesto .

Zaščitni ukrepi za zmanjšanje tveganja za vlom

Ilustrativna fotografija, arhiv DL

Kot dodaja, še vedno obravnavajo primere, ko so oškodovanci močno olajšali delo tatovom, saj so ti našli ključe vhodnih vrat pod predpražnikom ali »skrite« pod bližnjim cvetličnim lončkom. "Ob naši odsotnosti poprosimo sosede, da so pozorni na sumljive okoliščine in o tem obvestijo policiste. Če gremo v večernih urah za krajši čas od doma, pa naj bodo v hiši prižgane luči, televizijski ali radijski sprejemnik."

Že v preteklosti so občane pozivali, da jih obveščajo o pojavu sumljivih vozil ali oseb, ki bi si lahko ogledovali stanovanjske hiše in se pripravljali na izvršitev kaznivih dejanj. "Za obveščanje se vsem občanom zahvaljujemo, saj smo prav s pomočjo teh informacij uspešno preiskali marsikatero kaznivo dejanje. Predvsem v skupnostih, kjer se sosedje med seboj poznajo in imajo dobre odnose, so ljudje veliko bolj pozorni na dogajanje in hitreje prepoznajo sumljive okoliščine. Pozorni so na primer na neznano osebo, ki hodi okoli sosedove hiše ali na lajež psa, ki na ta način opozarja na prisotnost neznancev," je v sporočilu za javnost še zapisala Drenikova.

S. G.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 8h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni skrbna kdaj bomo pa seznanjeni s kakim poročilo o policijskih iskalnih akcijah v okolici Črnomlja - baje begunci-migranti-prebežniki tujci??? pa kaj prebivalci nismo vredni vsaj obvestila? 7h nazaj Oceni Belokranjec123 Manj znam bolje je... Preglej samo prijavljene komentatorje