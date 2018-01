O poplavni nevarnosti vodotoka Temenice

25.1.2018 | 14:30

Primož Banovec in Mohor Gartner z Inštituta za vodarstvo

Podžupan dr. Jože Korbar

Trebnje - Občina Trebnje je v okviru priprav sprememb OPN naročila izdelavo hidrološko-hidravličnega elaborata s kartam poplavne nevarnosti vodotoka Temenice, kar bo osnova za vse nadaljnje odločitve za gradnjo in druge posege v bližini reke. Elaborat, ki so ga včeraj predstavili v sejni sobi občine, posebej obravnava tudi območje novega vrtca v Šentlovrencu in naselje Jezero, kjer se ob padavinah soočajo z razlivanjem tamkajšnjega potoka.

»Študija prinaša bistveno boljši vpogled v stanje poplavne varnosti in obravnava dogodke, ki se sploh še niso zgodili,« pravi Primož Banovec, z Inštituta za vodarstvo, ki je pripravilo elaborat. Kot je dejal Franci Starbek, vodja oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo na občini, so s študijo začeli v Šentlovrencu, kjer je predvidena umestitev novega vrtca. »Pri samem projektiranju smo naleteli na to, da direkcija za vode ni dala soglasja za umestitev objekta, zato smo se lotili študije, ki je nakazala rešitve,« je dejal Starbek.

Temenica ob večjem deževju praktično vsako leto prestopi bregove in se razliva, je povedal Banovec in dodal, da je v zgornjem precej drugačna kot v spodnjem toku. »Temenica je ena izmed zanimivih rek, kjer se vodni pritoki od zgoraj navzdol zmanjšujejo, ker se začnejo razlivati. Pretok se do Ponikev že razpolovi.«

Prebivalci Šentlovrenca so po njegovih besedah leta 2014 zaznali poplavno ogroženost. Analiza je pokazala, da so ljudje pred leti ob železnici zasipavali poplavna območja, pod mostovi so zgradili premajhne odprtine za odtok vode, rezultat vsega tega pa je, da Temenica ob deževju prestopi bregove. Zbrane v sejni sobi je zanimalo, kako bo to vplivalo na gradnjo predvidenega vrtca, ki ga po beseda podžupana dr. Jožeta Korbarja nujno potrebujejo. »Država zahteva celovitejši pristop k reševanju problema. Ne bo dovolj, da bo izvajalec samo nasuli območje in nato postavili vrtec. Izvesti bo potrebno širše ukrepe, kar pomeni, da bo potrebno poskrbeti tudi za ostalo poplavno območje. Sem sodi ponovna vzpostavitev nekaterih jarkov, ki so bili po izgradnji železnice zasuti in zožani. Potrebno je vzpostaviti povodno sposobnost,« je o rešitvah dejal Banovec.

Zelo specifično je tudi naselje Jezero, v katerem tamkajšnji potok poplavlja, a je zaradi urbanizacije intenzivno prikrit. »Občina bo morala s krajani poiskati rešitev, ki bo sprejemljiva za vse. Vodi moramo dati prostor, kot ga je imela nekoč,« je še dodal Banovec.

Besedilo in fotografije: R. N.

