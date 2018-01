Pet občin Novomeščane toži zaradi neizvedenega projekta Cerod II

25.1.2018 | 15:15

Novo mesto - Župan MO Novo mesto Gregor Macedoni je na današnjem rednem mesečnem srečanju z novinarji predstavil več aktualnih zadev, od prenove Glavnega trga do aktualnih tožb in med drugim napovedal dvig cen v novomeških vrtcih.

Glede vrtca Videk je ponovil, da vrtec uporabnega dovoljenja ni dobil, ker ni bila dokončana zunanjost objekta, kar izvajalec ta čas ureja in po županovih pričakovanjih naj bi bilo v kratkem vse tako, kot mora biti, je pa hkrati napovedal, da bo občina zaradi vseh zamud pri tem projektu terjala najvišjo pogodbeno kazen. »Zaradi vseh zapletov bi lahko pogodbo s tem izvajalcem prekinili in bi se vsa stvar še bolj zavlekla, zato raje sodelujemo z upravno enoto in vsemi, da bo vse čim prej tako, kot mora biti. Pred desetletjem tudi OŠ Drska leto dni ni imela uporabnega dovoljenja, pa o tem časopisi niso pisali,« je rekel. Med predlogi občinske uprave, ki bodo prihodnji četrtek na občinski seji, pa je napovedal predlog dviga cen novomeških vrtcev: v dveh največjih, torej Cicibanu in Pedenjpedu, bi ceno za prvo starostno obdobje dvignili za 3 odstotke, za drugo pa za 2,8 odstotka, podražitev vrtcev ob osnovnih šolah bo znašala od 2,5 do 6 odstotkov. Po Macedonijevih besedah gre za rezultat dviga plač v javnem sektorju, ki je povzročil podražitev storitve predšolske vzgoje, »občina pa ni za pogajalsko mizo, ko minister podpisuje dogovor s kakšnim od sindikatov.«

Danes je med drugim predstavil potek prenove mestnega jedra, o čemer smo že poročali, ter dodal, da bo občina za 2,1 milijona evrov vreden projekt komunalnega urejanja gospodarske cone Livada po sklepu gospodarskega ministrstva prejela 1,5 milijona evrov, da bo prihodnji mesec stekla gradnja železniškega postajališča v Šmihelu, kmalu naj bi se na terenu začela tudi dela prve faze Šmihelske ceste, po predvidevanjih poteka prenova ceste skozi Velike Brusnice itd.

Občina je na prvostopenjskem sodišču delno uspela v tožbi glede najema prostorov za RIC, a se bosta tako občina kot tožena družba Protect pritožili, tako da sodba ni pravnomočna. So pa uspeli v zadevi glede zasebnega vrtca Jana, ko je župan ob začetku mandata prenehal plačevati 3.600 evrov investicijskih stroškov, vrtec pa se je odločil za tožbo. Na sodišču je bilo v začetku meseca še več zaslišanj v zadevi Cerod II, ko se je pet občin (Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki in Šentjernej) odločilo tožiti zaradi neizvedbe projekta in posledično nečrpanja kohezijskih sredstev v višini petih milijonov evrov. »Tedanja odločitev o opustitvi projekta Cerod II je bila soglasno sprejeta na seji sveta županov, torej so tudi te občine tako glasovale, po letu dni pa se odločile za res nerazumljivo tožbo. Gre za nenavaden postopek in mi smo resno pristopili k obrambi naših interesov,« je še dodal župan.

Med drugim je spregovoril o novih zapletih glede razpisa Eko sklada in pobudi novomeške občine o spremembi uredbe vlade na tem področju, za občinsko sejo napovedal še predlog rebalansa proračuna za leto 2018 in spregovoril o reševanju romske problematike, saj naj bi Brezje-Žabjak na pobudo Regijske civilne iniciative obiskal predsednik države Borut Pahor. »Mi pa ne želimo, da bo to še eno prazno srečanje, zato sem povabil župane občin s tega območja z romsko populacijo, da smo skupaj oblikovali tri konkretne predloge in jih bomo predstavili tako predsedniku kot ministrici za delo, v kolikor se bo pridružila srečanju,« je še rekel.

Mirjana Martinović

5h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni jože Bolano., čedalje bolj, jasno večini občanov v MONM .Adijo pamet . Totalni kaos in zmeda, panika.

5h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni občan Uporabno dovoljenje je POGOJ za začetek uporabe objekta ;).

5h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni bršljinčan Župan, a potem je namerna kršitev predpisov "sodna praksa". Bravo, in ti si mi glavni v vasi. Glede podražitve pa, tvoji otroci niso v vrtcu spali na tleh, naši pa so, zaradi tvojih odločitev. In sedaj ko imajo ležišča, gremo v podražitev, naj raja plača.

5h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni bršljinčan Kdaj boste objavili poročilo inšpekcijskega nadzora, da vidimo kaj je vse narobe. Županu namreč ne verjamemo več.

2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni GAS-Kobe Vprašanje svetnika: "Na skupni seji Občinskih svetov občin družbenic Cerod-a, v sredo, 25.10.2017 na zastavljena vprašanja nisem prejel odgovorov tako še enkrat prosim odgovore na spodnja vprašanja: 1.Kakor je razumeti iz gradiva za skupno sejo Občinskih svetov občin družbenic Cerod je bila odločitev glede MBO že sprejeta. Prosim za odgovor če je bila odločitev že sprejeta in če ja kdo jo je sprejel kdaj in v kašni zasedbi? 2. Katera je prava cena gospodarske javne službe na Cerodu za obdelavo komunalnih odpadkov skupaj? V ceniku Ceroda je objavljena cena 109,42 EUR/tono (brez DDV). V gradivu za 21.sejo OS MONM v marcu 2017 je bila prav tako kot v ceniku navedena cena 109,42 EUR/tono (brez DDV). V gradivu za skupno sejo Občinskih svetov se operira s ceno 152,42 EUR/ tono ( brez DDV). Pod opombo je sicer navedeno, da je to cena za (obdelavo + odlaganje). Če je skupna cena za obdelavo + odlaganje 152,42 EUR/ tono, zakaj se Občanom MONM trenutno obračunava za obdelavo 109, 42 EUR na tono ter za odlaganje še dodatnih 151,20 EUR/tono (+ DDV)? Slika 1. Kopija cenika Cerod. Slika 2. Izrez iz gradiva za 21. sejo OS MONM v marcu 2017 Slika 3. Izrez iz gradiva za skupno sejo OS občin družbenic Ceroda 25.10.2017 3. Zakaj se je ocena predvidene investicije v MBO s tehnološko opremo za biološko obdelavo iz marca 2017 do danes povečala za skoraj 15 % in sicer iz 4.184845,00 EUR na 4.673.000,00 EUR? Zakaj je iz novega predloga izločena investicija v mehansko obdelavo odpadkov na Cerodu v znesku 1.141875,00 EUR in naj bi se mehanska obdelava odpadkov izvajala v Ljubljani? Zakaj se v gradivu za skupno sejo Občinskih svetov že predvideva sodelovanje med Cerodom d.o.o in Snago d.o.o? Ali je bil narejen kakšen razpis, kjer se je ugotovilo, da je Snaga d.o.o. najugodnejši ponudnik storitev? Slika 4. Izrez iz gradiva za 21. sejo OS MONM v marcu 2017 Slika 5. Izrez iz gradiva za skupno sejo OS občin družbenic Ceroda 25.10.2017 4. Na 21. Seji OS MONM je Občinske svet MONM potrdil koncept izgradnje MBO Dolenjske in Bele Krajine, ki ima cilj doseganja nižje cene obdelava in odlaganja odpadkov kot je slovensko povprečje. Tedaj je pripravljalec gradiva navedel, da je povprečna cena GJS v 5 občinah 101,80 EUR/tono ( glej sliko 2). Cena GJS po izgradnji MBO na Leskovcu pa naj bi bila 89,07 EUR/tono. Slika 2. Izrez iz gradiva za 21. sejo OS MONM v marcu 2017 Zakaj se potrjeni koncept ( na 21. seji OS MONM) menja z novim, ki je bistveno bolj neugoden za Občane? Po novem konceptu naj bi komunalne odpadke iz vseh dolenjskih in belokranjskih občin vozili na mehansko in delno biološko obdelavo v Ljubljano. Na deponiji na Leskovcu pa bi izvajali le delno biološko obdelavo in deponiranje odpadkov iz cele Slovenije? Zakaj novi koncept GJS za delno obdelavo odpadkov na Leskovcu za ceno 120 EUR/ tono, če bi bila v primeru kompletne izgradnje MBO na Leskovcu ta cena 89,07 EUR? Zakaj se potem kompletna GJS obdelave odpadkov nebi izvajala v Ljubljani kjer se sedaj za občine vlagateljice obračunava cena 105, 90 EUR/tono in za ostale občine nevlagateljice 111,20 EUR ali kje drugje v SLO, glede na to da je povprečna cena obdelave v 5 MBO kot ste navedli 101, 80 EUR/tono?

2h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni deset a si tej pokvarjeni micki kdajkoli kaj verjel ? no potem si hudo naiven- blago povedano. Sorry, pa ne mislim teb osebno čisto nič slabga. Le čudim se naivnosti ljudi, znova in znova pa nisem več mlad:) Kaj pa o stanovanjih, parkiriščih, najemninah, gradbenem materialu in sokolcu pa ne zna nič povedat? Večjega pacienta MONM še ni imela..katastrofa.

2h nazaj 3 (3) (0) (3)(0) Oceni GAS-Kobe "Občanom MONM so se položnice za obdelavo, odlaganje in infrastrukturo za komunalne odpadke v marcu 2016 dvignile za 103 %. V maju 2017 se je brez vednosti Občinskega sveta MONM spremenila metodologija za obračun obračunavanja odvoza, infrastrukture, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov. Cene so sicer ostale iste, se pa 4 članski družini namesto 76,01kg obračuna 79,73 kg komunalnih odpadkov, kar se je odrazilo v 14, 3 % dvigu na položnicah."

2h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni GAS-Kobe Pobuda svetnika 11.11.2015: "Pobuda za obravnavo cenika za odlaganje odpadkov občin nedružbenic na javni deponiji v Leskovcu na Občinskem svetu MO Novo mesto Obrazložitev pobude ali vprašanja: Potem, ko je bil zaustavljen projekt Cerod 2 in se načrtuje nove investicije predlagam, da CEROD d.o.o. pripravi predlog cenika odlaganja odpadkov iz občin nedružbenic, Občinski svet MO Novo mesto pa cenik obravnava in potrdi na eni izmed prihodnjih sej. Odbor za okolje in prostor, Odbor za komunalo in promet in svetniki so večkrat pozivali na posredovanje relevantnih podatkov katerih nismo dobili. Iz delnih podatkov, ki so na razpolago je možno izračunati, da so se v letu 2014 obračunavale za občine nedružbenice v povprečju najmanj 36 % nižje cene odlaganja odpadkov, kot za občine družbenice. Vodstvo podjetja pa trdi, da so cene za obdelavo in odlaganje odpadkov iz občin nedružbenic višje kot za občine družbenice. Glede na to, da gre za javno deponijo, je potrebno ceno javno določiti ob upoštevanju tako pozitivnih učinkov odlaganja kot tudi negativnih posledic.

2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni GAS-Kobe Pobuda svetnika 17.12.2015: "Sprejemanje odločitev na Cerod d.o.o. Obrazložitev pobude ali vprašanja: Pobuda županu, da pred odločanjem na svetu županov in skupščini Cerod d.o.o., o cenah storitev predelave in odlaganja odpadkov in sprejemanju poslovnega plana Cerod d.o.o. , pridobi potrditev oziroma vsaj mnenje Občinskega sveta mestne občine Novo mesto."

1h nazaj Oceni Starš Dragi frustriranci, starši smo z novim vrtcem zelo zadovoljni in tisti, ki veste največ povedat nimate ne otrok in tudi mar vam ni zanje. Res ste ene zgube, ki še na hrbtih naših otrok bruhate svoje frustracije.

