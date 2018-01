Aprila bodo ustavili nuklearko

25.1.2018 | 17:45

Martin Novšak, generalni direktor GEN energije (Foto: M. L.)

Termoelektrarna Brestanica (Foto: M. L.)

Brestanica - Skupina GEN je lani ustvarila več kot dve milijardi evrov prometa, kar jo uvršča med tri največje slovenske skupine, in 28 milijonov evrov čistega dobička. V matični družbi GEN energija so ustvarili okoli 160 milijonov evrov prihodka in približno 18 milijonov evrov čistega dobička, kot je povedal je povedal generalni direktor GEN energije Martin Novšak na današnji novinarski konferenci v Brestanici.

V skupini GEN so lani zaključili več naložb. Tako so septembra zagnali novozgrajeno hidroelektrarno Brežice ter v centru vodenja skupine GEN prevzeli daljinsko upravljanje hidroelektrarne Krško. V Termoelektrarni Brestanica so decembra izvedli prvo sinhronizacijo z elektroenergetskim omrežjem, po tehničnem pregledu bo ta elektrarna začela letos poskusno obratovati. Jedrsko elektrarno Krško so gradbeno in tehnološko prilagodili razmeram, nastalim zaradi zajezitve Save pri nižje ležeči hidroelektrarni Brežice, in nadaljevali z varnostno nadgradnjo nuklearke. Skupna vrednost naložb vseh družb v skupini v letu 2017 znaša 80 milijonov evrov.

Znotraj skupine GEN so v družbi GEN-I, ki prodaja in kupuje električno energijo, presegli poslovni načrt, kar pomeni, da so dobro trgovali z električno energijo in s plinom na veleprodajnih trgih na širšem območju. Lani so z električno energijo trgovali v dvaindvajsetih državah. Na tem širokem trgu nameravajo ostati tudi v prihodnje.

Letos bo med večjimi naložbami v skupini GEN redni remont v jedrski elektrarni Krško; za to temeljito vzdrževanje bodo elektrarno začasno ustavili aprila. Letos se odločajo o tem, ali bodo gradili drugi blok termoelektrarne Brestanica. V tem letu bodo nadaljevali priprave za gradnjo hidroelektrarne Mokrice, še zadnje v elektrarniški verigi na spodnji Savi. Tudi to leto bo, kot že celo zadnje obdobje, v znamenju razmislekov o tem, ali bodo v prihodnje zgradili drugi blok jedrske elektrarne v Krškem. Generalni direktor GEN energije Martin Novšak podpira tako povečanje jedrske elektrarne. V toga ženeta zlasti rastoča poraba električne energije in slovenska proizvodnja elektrike, ki zaostaja za omenjenimi potrebami po elektriki.

M. L.