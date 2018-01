Postajališča za avtodome v Sloveniji so tudi letos predstavili mednarodni javnosti

26.1.2018 | 11:45

Mirna - Na največjem sejmu za turizem in prosti čas, že 50. sejmu CMT v Stuttgartu, ki ga je po besedah organizatorja obiskalo približno 265.000 ljudi, je že četrto leto sodelovala tudi Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji. Letos je v sodelovanju z nemškim partnerjem Mein Platz in Slovensko turistično organizacijo pripravila tudi tako imenovani Slovenski dan.

»Obiskovalcem smo ponudili slovensko potico, ki smo jo pospremili s pristnimi zvoki harmonike. Ugotavljamo, da Nemci vse bolj poznajo Slovenijo kot deželo, primerno tudi za obisk z avtodomom. Čedalje bolj pomembno zato postaja to, da parkirišča in postajališča tudi dejansko uredimo in poskrbimo za vsebino v neposredni bližini, da bodo popotniki zadovoljni,« je dejal župan občine Mirna in vodja projekta Dušan Skerbiš.

Na sejmu je bil prisoten tudi trebanjski župan Alojzij Kastelic, ki je med drugim v sporočilu za javnost dejal, da je Slovenija zastopana precej slabše od sosednjih držav. "Naša prisotnost v evropskem prostoru skoraj ni omembe vredna, čeprav imamo izjemne priložnosti v turizmu, tako v centru kot na podeželju. Prav zato se mi zdi naš projekt izvrsten. Statistika pravi, da Nemčija postaja pretesna za avtodomarje, ki jih je samo v Nemčiji vse več, za cilj izbirajo jug. In tu je naša priložnost. Vesel sem, da sem tu in da so nekateri predstavniki slovenske turistične organizacije v teh dneh zagotovili, da bodo v prihodnje bolj intenzivno pristopili k oglaševanju in promocijam na tovrstnih sejmih,« je jasen Kastelic.

Predsednik Turističnega društva Suha krajina in dolgoletni akter turističnih dogodkov v Žužemberku Vlado Kostevc pa je dejal, da izkušnje kažejo, da projekt deluje, saj so na vseh treh parkiriščih v občini Žužemberk lani opazili povečano popotnikov z avtodomi.

Tudi letos je bila predstavitev del sodelovanja na sejmu, kjer so obiskovalci lahko vse dni sejma z razstavnega prostora v STO v hali 6 ali Mein Platz v hali 9 s seboj odnesli brezplačne brošure, v katerih 82 slovenskih občin predstavlja skupaj kar 152 lokacij za postanek. Ponekod ima popotnik z avtodomom možnost oskrbe, drugje lahko le brezskrbno prenoči, nekje pa mu nudijo vse udobje, ki ga na popotovanju in raziskovanju potrebuje. Vse lokacije pa so predvsem dobro izhodišče za raziskovanje Slovenije.

