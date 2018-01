Gasilci pomagali onemoglemu

26.1.2018 | 07:00

Včeraj ob 11.19 uri so v kraju Hudenje, občina Škocjan, gasilci GRC Novo mesto in PGD Grmovlje s tehničnim posegom vstopili v stanovanjsko hišo, kjer je bila onemogla oseba. Dvignili so jo na posteljo in jo predali v oskrbo patronažni sestri.

Prevrnjena cisterna

Ob 13.28 se je v Občinah, občina Trebnje, med vožnjo s prikolice prevrnila plastična cisterna, napolnjena s tekočim živilskim dodatkom za hranjenje živine. Gasilci PGD Trebnje in Občine so zavarovali kraj razlitja in očistili cestišče.

Trk na Andrijaničevi

Ob 14.55 sta na Andrijaničevi cesti v Novem mestu trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so odklopili akumulator na vozilu. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Avto v jarku

Ob 8.01 sta na cesti Veliko Mlačevo–Velika Račna v občini Grosuplje trčili osebni vozili. Gasilci GB Ljubljana in PGD Grosuplje so vozilo, ki je zletelo v obcestni jarek, s pomočjo dvigala postavili nazaj na cestišče. Poškodovano osebo so na kraju oskrbeli reševalci NMP Ljubljana in prepeljali v UKC Ljubljana.

Gorele veje

Ob 17.50 je v gozdu pri naselju Češča vas v občini Novo mesto gorel kup smrekovih vej in grmičevje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Prečna so ogenj pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije na področju nadzorništva Mokronog, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije danes:

- med 8.30 in 13.00 uro na območju TP Krsinji Vrh;

- med 8.00 in 12.00 uro na območju TP Tržišče;

- med 8.00 in 14.00 uro pa na območju TP Dolenje Zabukovje, Gorenje Zabukovje.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 14.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RESA;

- od 8.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VERDUN PRI STOPIČAH.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH PRI SEMIČU, izvod Vas.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PREKOPA 1969.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Sobenja vas med 12. in 14. uro.

M. K.