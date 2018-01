Vaje reševanja in evakuacije ranjencev tudi v prisotnosti ministrice

Novo mesto - V vojašnici Franca Uršiča poteka 3-dnevni tečaj odziva reševalnih služb ob množičnih nesrečah. Tečaj se je začel včeraj, danes pa bodo prikazali reševanje in evakuacijo ranjencev z reševalnim helikopterjem.

Z ministrstva za obrambo so sporočili, da si bosta vajo ogledali tudi ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc in direktorica Urada za preventivo, usposabljanje in mednarodno sodelovanje na Upravi RS za zaščito in reševanje Olga Andrejek.

Omenjenega tečaja se udeležuje osebje služb, ki se ukvarjajo z reševanjem in pomočjo poškodovancem na terenu. Ker se pristop in način reševanja v primeru množičnih nesreč povsem spremenita, je treba namreč s pravilno razporeditvijo razpoložljivih virov narediti čim več za čim večje število ljudi, so še opozorili na obrambnem ministrstvu.

