Lušina bi tovornjake rad parkiral v novi coni

26.1.2018 | 09:00

Tovornjaki so zdaj parkirani tudi v Beli Cerkvi, blizu hiš.

Bela Cerkev - Načrtovana Turistično storitveno gospodarska cona v Dolenjem Kronovem, za katero je občinski podrobni prostorski načrt šmarješki občinski svet že zdavnaj sprejel, stoji. Zataknilo se je pri komasaciji zemljišč, glavna razhajanja pa so v ceni zemljišč.

Kot poudarja šmarješka županja Bernardka Krnc, se z zastojem cone dela občini velika gospodarska škoda, prizadeti pa so tudi podjetniki, ki so v coni že kupili zemljišča, pa svoje dejavnosti ne morejo uresničiti.

Franci Lušina

Eden od takih je samostojni podjetnik Franci Lušina iz Bele Cerkve, kjer ima tudi sedež svojega avtoprevozništva. Njegovo transportno podjetje, ki se ukvarja s cestnim mednarodnim prevozom, ima že mnogo let velike težave s parkiranjem svojih vozil. Trajno rešitev je zato videl prav v ureditvi parkirišč v bodoči coni Kronovo.

KAM S 34 KAMIONI?

Poskrbeti za parkiranje 34 dolgih in težkih kamionov ni enostavno.

»Cona ima idealno lokacijo, ob avtocesti, zato sem tu postopoma, v nekaj letih, odkar se pripravlja cona, kupil okrog 15 tisoč kvadratnih metrov zemljišč. Nisem si predstavljal, da se bo vse zakompliciralo, a kot je videti, je bila to morda investicija v prazno,« razočarano ugotavlja Lušina, ki pa je vseeno še vedno optimist. V coni načrtuje tudi izgradnjo bencinske črpalke ter pralnice za kamione, ki bi bili odprti 24 ur na dan, to pa bi bila pridobitev za vse krajane in ostale.

Kot pravi naš sogovornik Lušina, po poklicu strojni tehnik gradbene mehanizacije, ki je s prevozi začel že leta 1985, je parkiranje njihov večen problem, saj so njegova vozila velika od deset do skoraj 19 metrov, naložena s tovorom celo 21 metrov, težka pa lahko tudi do 40 ton. Najprej je prostor našel na domačem dvorišču in na svojem zemljišču čez cesto, a to je bilo hitro premalo. Pod Belo Cerkvijo si je ravno tako na svoji zemlji uredil in ogradil parkirišče za nekaj vozil. Ni mu preostalo drugega, kot da parkirišča še najame - v novomeškem BTC-ju, na Cikavi, v Brežicah. Mesečno tako za to plačuje med dva do tri tisoč evrov. Tega stroška bi se z novo cono v Kronovem seveda znebil.

Zaradi neurejenih parkirišč za svoje tovornjake je Lušina v zadnjih letih plačal že tudi nekaj kazni, pravi pa, da se je res vsa leta trudil in iskal rešitve. »Tudi zato mislim, so imeli krajani razumevanje za mojo dejavnost in nekako živimo v sožitju. Ne gre pozabiti, da je Bela Cerkev majhen kraj, strnjeno naselje in tovornjaki blizu hiš so marsikomu moteči,« prizna Lušina, ki pa obenem tudi pove, da je vedno po svojih močeh podpiral delovanje domačih društev.

Več o podjetniku, problematiki parkiranja ter o rešitvah pa v novem Dolenjskem listu.

Besedilo in foto: L. Markelj