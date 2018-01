Halo, tukaj bralec Dolenjca! Bo denar za ureditev Šmarjete? – Kje bo gradaško avtobusno postajališče?

26.1.2018 | 10:00

Gradac (Foto: M.B.-J., arhiv DL)

Bralec Milan iz Šmarjete je prosil za odgovor oz. pojasnilo z občine Šmarješke Toplice. Dejal je, da potekajo pogovori o ureditvi občinskega središča, zanimalo pa ga je, kje bo občina dobila denar, če ga še za praznično božično-novoletno okrasitev nima. Dodal je še, da ena od svetilk javne razsvetljave pri cerkvi gori kot semafor: sveti rumeno, ugasne, se spet prižge in tako naprej.

Direktor občinske uprave Tomaž Ramovš je pojasnil, da v občini trenutno izdelujejo prostorski načrt za ureditev Šmarjete, ki bo podlaga za nadaljnje urejanje naselja. Glede novoletne okrasitve je odgovoril, da je vsako leto v približno enakem obsegu in v skladu z razpoložljivim denarjem. »Tako smo tudi letos v Šmarjeti poskrbeli za novoletno okrasitev občinske zgradbe, obvoznice, krožišča. Kar pa zadeva svetilko pri cerkvi, je res, da glede na obsežno omrežje javne razsvetljave prihaja do občasnih okvar posameznih svetilk, za katere poskrbimo takoj, ko smo o tem obveščeni,« je še dogovoril Ramovš.

Klicatelj iz Gradca v Beli krajini je povedal, da že komaj čakajo, da bodo končno uredili njihov kraj. Da bodo torej dobili pločnik in spodobno avtobusno postajališče. A nemalo so bili presenečeni, ko so od šoferjev avtobusov izvedeli, da avtobusno postajališče oz. obračališče ne bo tam, kjer je bilo prvotno zamišljeno, torej v bližini križišča cest za Metliko, Črnomelj in Semič, ampak na Ciglanci, v bližini gostilne Rakar. Izrazil je mnenje več prebivalcev Gradca, ki se jim zdi takšna zamisel najmanj nelogična, če ne še kaj hujšega. »Postajališče v bližini križišča bi bilo v središču kraja, če pa bo na Ciglanci, bo povsem na njegovem obrobju. Ve pa se, kdo se vozi z avtobusom. To so starejši in otroci, torej tisti, ki nimajo oz. še nimajo vozniškega izpita. Problem bo predvsem za starejše, ki že tako in tako težko hodijo, potem pa bodo morali prehoditi še kilometer in več do avtobusnega postajališča. V Gradcu smo izgubili že vse. Nimamo trgovine, pošte, ničesar. Če se bodo uresničili načrti, ki jih slišimo od drugih, ne pa od tistih, ki nam bi to morali povedati, bodo starejši povsem odrezani od sveta. Ostaja sicer še vlak, ki pa ga zaradi tega, ker sta železniški postaji v Metliki in Črnomlju daleč od trgovin in uradov, starejši manj uporabljajo,« je dejal bralec ter dodal, da dobijo edine informacije, ki po kapljicah pricurljajo do njih, od šoferjev avtobusov in tistih, ki zahajajo v gostilno. Nikogar pa ni, ki bi jim uradno povedal, kako in kaj.

Irena Švajger z metliške občinske uprave je odgovorila, da avtobusno postajališče res ne bo tam, kjer je bilo prvotno predvideno. Razloga sta dva. Prvi razlog je, da še vedno niso zaključeni vsi postopki dedovanj na zemljišču, na katerem je bila prvotno predvidena postaja, zato ne morejo pridobiti lastništva na zemljišču. Drugi razlog pa je v tem, da jim od enega od solastnikov zemljišča ni uspelo pridobiti soglasja, postopek razlastitve pa bi lahko trajal tudi do enega leta. "Ravno tako je krajevna skupnost Gradac, potem ko je bila prvotna lokacija avtobusnega postajališča že zakoličena, predlagala, da poiščemo drugo lokacijo. Nova lokacija avtobusnega postajališča bo tako res v bližini gostilne Rakar,« je pojasnila Švajgerjeva.

Bralko iz Metlike pa je zanimalo, kako to, da je bil v preteklem letu mlekomat v Metliki tolikokrat prazen. Na njem sicer piše, da se lahko za informacije obrnejo na kmetijo Štrucelj iz Gribelj, a se ji je zdelo nesmiselno klicati vsakič, ko je naletela na prazen mlekomat, saj jim menda, še preden je prazen, to javi. Ne zdi se ji prav, da Štrucljevi na ta način vlečejo kupce za nos. Tone Štrucelj je dejal, naj stranka, ko ugotovi, da je mlekomat prazen, kar pokliče, saj marsikdaj ob obilici dela, ki ga imajo na kmetiji, tudi ne vedo, da ni več mleka. A je zatrdil, da več kot en dan ni bil mlekomat prazen nikoli. Redno ga namreč polnijo vsak drugi dan, če pa je večja poraba, se zgodi, da je prazen prej.

Bralka Bojana iz Straže je sporočila, da je lanskega novembra in decembra zaradi bolezni ležala na kardiološkem oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto. "Ljudje smo v času bolezni še posebno občutljivi in bolj dovzetni za vse, kar se dogaja okoli nas, zato bi želela s preostalimi bralci Dolenjca deliti prelepo izkušnjo, za katero ima zasluge vse zdravstveno osebje v omenjeni bolnišnici. Kljub zelo slabim delovnim pogojem smo bili pacienti deležni prijaznosti, potrpežljivosti in strokovnega pristopa vseh zaposlenih. Takšne topline nisem do sedaj srečala še nikjer. Poleg vsem čistilkam, strežnicam in sestram bi se rada zahvalila še zdravnikoma, dr. Mateju Godniču in dr. Leni Ražen, za njun strokovni pristop in predanost poklicu. Moje pozitivne izkušnje z našim zdravstvom so se nadaljevale tudi v ljubljanskem kliničnem centru, kjer sem nadaljevala zdravljenje," je bila zadovoljna Bojana.

