Ostala brez denarja, prenosnega računalnika in ključev od avtomobila; v Beli krajini prijeli ilegalce

26.1.2018 | 10:30

Črnomaljski policisti so bili včeraj obveščeni, da je med 21.1. in 25.1. nekdo skozi vrata v pritličju vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil denar, prenosni računalnik in ključe vozila. Lastnico, ki je bila v tem času odsotna, je oškodoval za okoli 1800 evrov.

Med 24. 1. in 25. 1. je v kraju Lisec na območju Trebnjega neznanec vlomil v počitniško hišo. Odtujil ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 150 evrov škode.

Včeraj po 20. uri je v Pišecah neznanec izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in odtujil denar, so sporočili S PU Novo mesto.

Povzročitelj nesreče pod vplivom alkohola

Nekaj po 18. uri so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na avtocesti, pri odcepu za Kronovo, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila trčil v varovalno ograjo. Opravili so ogled in ugotovili, da je 32-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v varovalno ograjo. Povzročitelj, ki se je v nesreči lažje poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,41 miligrama alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog.

Znova prijeli ilegalce

Črnomaljski policisti so dopoldne v kraju Bojanci prijeli sedem državljanov Alžirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Po zaključenem postopku bodo tujce predali hrvaškim varnostnim organom.

